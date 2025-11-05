Oglas

Užas kod Benkovca: Psi istrčali iz dvorišta, napali prolaznika

N1 Info
05. stu. 2025. 11:34
Psi
Unsplash / Ilustracija

Ozlijeđenom 65-godišnjem muškarcu pružena je liječnička pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći Benkovac.

U Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim muškarcem, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo dovođenje u opasnost  života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 02. studenog u Bruškoj,  držao svoja dva psa bez nadzora koji su tog jutra oko 08,45 sati iz dvorišta istrčali na ulicu te napali prolaznika.


Ozlijeđenom muškarcu u dobi od 65 godina je pružena liječnička pomoć od strane HMP Benkovac, gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Protiv osumnjičenog 76-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom  odvjetništvu u Zadru.

Teme
Benkovac napad psa pas

