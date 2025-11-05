Užas kod Benkovca: Psi istrčali iz dvorišta, napali prolaznika

Ozlijeđenom 65-godišnjem muškarcu pružena je liječnička pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći Benkovac.
U Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim muškarcem, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 02. studenog u Bruškoj, držao svoja dva psa bez nadzora koji su tog jutra oko 08,45 sati iz dvorišta istrčali na ulicu te napali prolaznika.
Ozlijeđenom muškarcu u dobi od 65 godina je pružena liječnička pomoć od strane HMP Benkovac, gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.
Protiv osumnjičenog 76-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.
