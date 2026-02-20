Lutka Jurice Gašpara spaljena na Viru: "Žao mi je što me nisu pozvali da gledam uživo"

"A kad su Kaštela u pitanju, tu sam ipak kritičniji, jer se radi o ljudima koji nemaju nikakve veze s Kaštelima, dakle, Dalija Orešković, Tomislav Tomašević, a onda spaljeni su i Josip Broz, Ante Pavelić, i tako dalje, vjerujem da se tu asocira nekakva priča dosta nam je više Drugog svjetskog rata, što je isto ok. Međutim, kao da su onda svim time svi njihovi problemi nestali, a samo nekoliko dana prije, pa evo i jučer i danas, u Kaštelima je najveći problem plima uzrokovana velikim klimatskim promjenama koje su učestale u cijelom svijetu, posebno u Jadranu, gdje se nakon jakog juga dogodi da se more digne i poplavi obale."