Lutka Jurice Gašpara spaljena na Viru: "Žao mi je što me nisu pozvali da gledam uživo"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Jurica Gašpar, urednik portala Morski.hr, a komentirao je, između ostalog, spaljivanje njegove lutke tijekom virskih maškara.
Podsjećamo, ove godine je na Viru spaljen kao "krnje" glavni urednik Morskog Jurica Gašpar, a razlog je kazna koju je dobio jedan virski ribar koju je dobio nakon što je ulovio strogo zaštićenu vrstu goluba ćukana, o čemu je portal Morski pisao. Gašpar je spaljivanje komentirao:
"S jedne strane podržavam tradiciju, kad se o meni radi, meni je to bilo strahovito smiješno, zabavno, žao mi je što me nisu pozvali uživo da to gledam. Razumijem i zašto, jer Morski.hr je izgleda najčitaniji portal dolje diljem obale, pa kad se ta situacija dogodila, spalili su me zato što je Morski.hr pisao o jednom ribaru koji je ulovio jednu ribu s crvene liste, strogo zaštićene vrste."
"Zašto su mene i Morski spalili? Pa vjerojatno zato što na Viru nema drugih problema, i kamo sreće da je tako, i ja sam zato sretan i zadovoljan, jer evo Vir pokazuje veliki prosperitet u ama baš svemu, jer je Morski.hr najveći problem - odnosno, problem je zato što nismo zaštitili ribare od ugroženih vrsta."
Komentirao je i spaljivanje lutaka poznatih političara u Kaštelima:
"A kad su Kaštela u pitanju, tu sam ipak kritičniji, jer se radi o ljudima koji nemaju nikakve veze s Kaštelima, dakle, Dalija Orešković, Tomislav Tomašević, a onda spaljeni su i Josip Broz, Ante Pavelić, i tako dalje, vjerujem da se tu asocira nekakva priča dosta nam je više Drugog svjetskog rata, što je isto ok. Međutim, kao da su onda svim time svi njihovi problemi nestali, a samo nekoliko dana prije, pa evo i jučer i danas, u Kaštelima je najveći problem plima uzrokovana velikim klimatskim promjenama koje su učestale u cijelom svijetu, posebno u Jadranu, gdje se nakon jakog juga dogodi da se more digne i poplavi obale."
"I umjesto da se ovih dana bave između dvije poplave time da sačuvaju svoje kuće uz obalu, da se organizira njih 40 000 Kaštelana i naprave neke radne akcije, oni zapravo pljuju sve one koji nemaju apsolutno nikakve veze s Kaštelima, i tu je jedan problem koji nastaje u ovom društvu da mi jednostavno nismo u stanju pogledati sebe u ogledalo i vidjeti gdje griješimo, nego tražimo krivce u onima koji upozoravaju na probleme", komentira Gašpar.
