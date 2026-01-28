Uzinić: Hrvatskom društvu je zbog pozdrava, pjesama i zamaskiranih lica narušen "imunološki sustav"

Ono što nas posebno zabrinjava jest to da naznake mogućeg ponavljanja možemo prepoznati i u našem hrvatskom društvu, a i u našem gradu. Zato moramo reći „ne“ pojavama koje relativiziraju ili umanjuju zločine i u kojima postoje znakovi da bi se moglo dogoditi njihovo ponavljanje u bilo kojem obliku. I zato se svi zajedno trebamo još odlučnije zalagati za izgradnju bratskijeg i pravednijeg svijeta, počinjući od društva u kojem živimo“, rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić na otvorenju izložbe „Koncentracijski logori fašističke Italije u Hrvatskom primorju 1941. – 1943.“ 27. siječnja u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, piše Fiuman.