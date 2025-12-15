Orešković o Bačiću: "Što je sljedeće, bubrege će početi vaditi?"

"Ovo nije običan HDZ, ovo nije ni onaj Tuđmanov HDZ iz vremena pretvorbe i privatizacije, kriminalan HDZ, ovo nije čak ni Sanaderov HDZ, pravomoćno osuđeni, ovo je jedan puno monstruozniji, maligniji, destruktivniji HDZ, HDZ kakvog do sada nismo vidjeli, ovaj HDZ jednostavno ruši i gazi sve pred sobom, u ovom trećem mandatu očito misle da im nitko i ništa više ne može biti na putu. Tu nije samo stvar u tome da ne poštuju institucije, da su ih oslabili, ovo nije samo stvar toga da silom većine izglasavaju što god im padne na pamet. Ovaj HDZ se upustio u jednu vrlo opasnu rabotu, mračnu, crnu odvratnu rabotu - a to je da gazi temeljne vrijednosti, temeljni identitet, naš genom, naš osnovni vrijednosti moralni civilizacijski sud ili sustav na kojem smo gradili državu."