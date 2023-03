Plenković odgovorio Milanoviću: “Prekriva teme koje se tiču njegove obitelji”

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković je na današnjoj sjednici Vlade govorio o mjerama koje će se naći u novom paketu pomoći građanima i gospodarstvu.

Podsjetimo kako je ranije danas objavljeno da je predsjednik Republike Zoran Milanović uputio Plenkoviću pismo još 22. prosinca 2022. godine kojim je predložio sastanak na kojemu bi pokušali riješiti probleme u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnost. “Uvjeren sam da ćete se složiti kako je naša dužnost staviti osobne odnose po strani i ispuniti naše ustavne obveze u interesu Republike Hrvatske”, napisao je Milanović.

Plenković na pismo Predsjednika Republike nije odgovorio.

Premijer je ponovio kako je danas posjetio omišku obilaznicu, kao i luku Omiš. Izdvojio je tri teme koje trebaju proći sabor, a to su zakon o zdravstvenoj reformi, zakon o neradnim nedjeljama, kao i zakon o PDV-u.

Osvrnuo se i na samo pismo predsjednika. “Ta neka igrica Dr. Jekyll i Mr. Hyde da bi prekrio neke teme koje se tiču njegove obitelji. Nema tu nikakvih osobnih odnosa i oni su nebitni. Postoje politički odnosni između institucija, a politika je kako siješ tako žanješ. Radi se o temama koje pokrivaju ministri Banožić i Medved koje on vrijeđa na dnevnoj razini. Ja sam i ranije slao pismene prijedloge, još nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali tada nije bilo interesa”, rekao je.

“On se u tom svom pisancu osvrće na to da Vlada samostalno zauzima stajališta u nekim politika, ali kako da surađujemo s nekim koji ima proruske stavove. Sjetite se samo briljantne blokade Švedske u NATO-u. Što se tiče SOA-e, Banožić je predložio osobu, ali odgovora nema, kao i za brojne druge veleposlanike. To pismo nije on pisao nego netko iz njegova ureda tko još ima koliko-toliko dostojanstva. Ne može se jednoga dana nekoga vrijeđati, a drugi dan pozivati na sastanak”, dodao je premijer.

Što se tiče inflacije rekao je da očekuje da se svi odnose odgovorno te da je njegova Vlada učinila puno. “Nije naša politička filozofija da budem intervencionistička vlada, ali u vremenu kada imamo vanjske utjecaje onda mi vodimo računa o tome da naši građani prođu kroz najhladnije razdoblje godine na način da im je cijena energenata niža nego što je bila na tržištu”, napomenuo je Plenković.

Dotaknuo se i istraga DORH-a i curenja informacija. “Država donosi proračun i financira pravosuđe, USKOK, sudove, DORH. Onda ta tijela koja su u potpunosti neovisna kako bi kazneno progonila nekoga donose odluke koga će uhititi, koga će prisluškivati ili kome će uzeti mobitel i onda će netko čitati stotine tisuća papira i poruka, a nije sve to baš dokaz. I onda vidimo da se te poruke kasnije plasiraju u medije i stvaraju se priče koje nemaju nikakav javni interes”, rekao je i dodao “da može biti bolje u pravosuđu – može”.

Što se tiče rušenja bespravno sagrađenih kuća rekao je da svi trebaju biti jednaki.

