VIDEO / Trenutak užasa u zračnoj luci: Putnici spašavali živu glavu nakon potresa u Venezueli

Potresi, među najsnažnijima u povijesti Venezuele, dogodili su se u razmaku od svega nekoliko desetaka sekundi i osjetili su se u velikom dijelu zemlje. Najveća razaranja zabilježena su u glavnom gradu Caracasu i njegovoj okolici, gdje su se na društvenim mrežama pojavile snimke uspaničenih putnika koji su na zračnoj luci Maiquetía bježali tražeći zaklon od otpadajućih dijelova zgrade, piše Guardian.