Teška oštećenja
VIDEO / Trenutak užasa u zračnoj luci: Putnici spašavali živu glavu nakon potresa u Venezueli
Privremena čelnica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje nakon što su zemlju pogodila dva snažna potresa koja su srušila desetke zgrada i usmrtila najmanje 32 osobe. Stručnjaci upozoravaju da bi broj poginulih mogao znatno porasti.
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Rodríguez je izjavila da su stotine ljudi ozlijeđene te da se očekuje pronalazak još žrtava.
U televizijskom obraćanju u srijedu navečer pozvala je građane da napuste oštećene zgrade.
„Pozivamo stanovništvo da ostane mirno i ujedinjeno“, rekla je Rodríguez.
Potresi, među najsnažnijima u povijesti Venezuele, dogodili su se u razmaku od svega nekoliko desetaka sekundi i osjetili su se u velikom dijelu zemlje. Najveća razaranja zabilježena su u glavnom gradu Caracasu i njegovoj okolici, gdje su se na društvenim mrežama pojavile snimke uspaničenih putnika koji su na zračnoj luci Maiquetía bježali tražeći zaklon od otpadajućih dijelova zgrade, piše Guardian.
Rodríguez je priopćila da je zračna luka zatvorena zbog „teških oštećenja“ te objavila da su obustavljeni promet podzemnom željeznicom i vlakovima.
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
„Upućujemo iskrenu sućut svima koji su izgubili članove obitelji“, rekla je privremenapredsjednica, ne navodeći točan broj poginulih i ozlijeđenih.
Američki geološki institut (USGS) objavio je da je Venezuelu pogodio glavni potres magnitude 7,5, kojem je 39 sekundi ranije prethodio potres magnitude 7,2. Epicentar je bio zapadno od mjesta Morón na karipskoj obali Venezuele, oko 168 kilometara zapadno od Caracasa, na dubini od 13 kilometara.
„Vjerojatni su veliki broj žrtava i velika materijalna šteta, a katastrofa će se najvjerojatnije proširiti na široko područje“, priopćio je USGS.
Jedno od najteže pogođenih područja
Jedno od najteže pogođenih područja bio je grad La Guaira, lučki grad sjeverno od Caracasa na karipskoj obali, gdje se nalazi glavna međunarodna zračna luka Simón Bolívar.
Velik dio hotela Eduard's Hotel Boutique uz obalu gotovo je potpuno uništen. U obližnjem Catia La Maru teško su oštećeni i pomorska akademija te nekoliko visokih stambenih zgrada.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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