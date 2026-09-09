Tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: "Folija je samo privremeno rješenje, voda i dalje može naći put..."

"Radi se o privremenom prekrivanju područja na način da se izvedu nasipi. Cijelo područje formira se s određenim nasipima i nagibima, a okolo se izvedu obodni kanali. Područje se prekrije vodootpornom geomembranom i kontrolira se da oborinska odvodnja ne prodire u tijelo otpada", rekao je Vasilj i dodao da je predviđeno da se cijelo tijelo otpada obuhvati folijom.