Marin Vasilj
Tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: "Folija je samo privremeno rješenje, voda i dalje može naći put..."
Marin Vasilj, član uprave Kostak grupe, koja je dobila posao privremenog prekrivanja otpada u Gospiću, pričao je s našom Katarinom Plantak. Vasilj je na početku pojasnio u kojem bi roku radovi trebali biti završeni.
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"Predviđeni rok bio je maksimalno 90 dana. Mi smo se u svojoj ponudi obvezali na 30 dana i od uvođenja u posao računamo na taj rok od 30 kalendarskih dana", rekao je Vasilj.
Otkrio je i kako će izgledati cijeli proces.
"Radi se o privremenom prekrivanju područja na način da se izvedu nasipi. Cijelo područje formira se s određenim nasipima i nagibima, a okolo se izvedu obodni kanali. Područje se prekrije vodootpornom geomembranom i kontrolira se da oborinska odvodnja ne prodire u tijelo otpada", rekao je Vasilj i dodao da je predviđeno da se cijelo tijelo otpada obuhvati folijom.
Naglasio je da je riječ samo o privremenoj mjeri, a ne o trajnom rješenju.
"Folija samo smanjuje protok oborinske vode u tlo i otpad. To nije trajno rješenje. To je djelomična zaštita. Voda sebi može pronaći prolaze i bočno do tijela otpada", rekao je Vasilj.
Odgovorio je i na pitanje koliko je folija trajna te utječu li vremenski uvjeti na njezina svojstva.
"Radi se o vodootpornoj geomembrani koja ima određene specifikacije. Ona je otporna na razvlačenje, prodor vode i određenih kemikalija u tlo. Ima svoju trajnost, a prema napravljenim izračunima procjena je da bi, s obzirom na sunčane dane i izloženost UV zračenju, trebala zadržati svoja potpuna svojstva sljedeće četiri godine", rekao je.
Na kraju se osvrnuo i na medijske napise prema kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada.
"Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. hrvatska je tvrtka. Mi smo jedna od tvrtki unutar grupacije Kostak d.d. Vezano za navode o Kostaku u Sloveniji, koliko smo upoznati, radi se o neopasnom otpadu koji je privremeno neadekvatno skladišten na području samog Centra koji Kostak ima u svom vlasništvu i, sukladno uputama, u najkraćem roku je saniran", rekao je Vasilj.
Vasilj nije želio komentirati ni navode da je hrvatski direktor osumnjičen.
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