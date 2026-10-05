U Danskoj procurili osobni podaci 8,8 milijuna ljudi: "Ovo je iznimno ozbiljan incident"

Ilustracija: Albert Stoynov on Unsplash

Hakiran je središnji registar s popisom osoba i njihovim adresama u Danskoj, što je omogućilo pristup podacima 8,8 milijuna ljudi, objavilo je u ponedjeljak dansko ministarstvo za digitalizaciju.

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"Nacionalna uprava za registraciju (CPR) utvrdila je da su neovlaštene osobe dobile ilegalni pristup imenima, adresama i CPR brojevima (ekvivalent broju socijalnog osiguranja) otprilike 8,8 milijuna registriranih osoba (živih, preminulih, koji su emigrirali itd.)", navodi se u priopćenju.

Istraga je u tijeku, ali u ovoj fazi počinitelji još nisu otkriveni, naveo je isti izvor.

Pristup podacima dobili su putem legalnog pristupa jedne danske tvrtke. Ovaj pristup je u međuvremenu opozvan. Uprava je u petak obaviještena o "anomaliji" u sustavu CPR "tijekom rujna".

"Ovo je iznimno ozbiljan incident", rekla je ministrica Christina Egelund, navodi se u priopćenju za javnost.

"Zajedno sa svim relevantnim tijelima, u procesu smo mapiranja punog opsega incidenta", dodala je.

Nakon curenja podataka, uprava je objavila da je provela mjere za prevenciju sličnih incidenata.

Nacionalni registar sadrži podatke o 11 milijuna ljudi. Osim ljudi koji trenutno žive i borave u Danskoj, sadrži informacije o umrlima te o osobama koje su napustile zemlju.

Osobe sa zaštićenom adresom i imenom nisu pogođene curenjem podataka, dodaje se.