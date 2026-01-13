Vatrogasci intervenirali u centru Zagreba: Tramvajski promet bio u zastoju

ZET je objavio informaciju u 12:10 sati kako je došlo do zastoja tramvajskog prometa u Jurišićevoj ulici, u smjeru Trga bana Josipa Jelačića, zbog intervencije vatrogasaca na stambenom objektu.
Neke linije stoga su privremeno izmijenile trase. No, tramvajski promet ubrzo je uspostavljen te se odvija prema uobičajenom rasporedu.
Kako DNEVNIK.hr doznaje od zagrebačkih vatrogasaca, riječ je bila o uklanjanju fasade na adresi Jurišićeva 17.
"Prema dojavi trebalo je ukloniti dio betonskog vijenca s vrha zgrade. Riječ je o uklanjanju oko 1.5 m² fasade i dio betona vijenca u dužini 30 – 50 cm, što je i učinjeno", poručili su.
