Oglas

Evo o čemu je riječ

Vatrogasci intervenirali u centru Zagreba: Tramvajski promet bio u zastoju

author
N1 Info
|
13. sij. 2026. 13:19
17.04.2025., Zagreb
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

ZET je objavio informaciju u 12:10 sati kako je došlo do zastoja tramvajskog prometa u Jurišićevoj ulici, u smjeru Trga bana Josipa Jelačića, zbog intervencije vatrogasaca na stambenom objektu.

Oglas

Neke linije stoga su privremeno izmijenile trase. No, tramvajski promet ubrzo je uspostavljen te se odvija prema uobičajenom rasporedu.

Kako DNEVNIK.hr doznaje od zagrebačkih vatrogasacariječ je bila o uklanjanju fasade na adresi Jurišićeva 17.

"Prema dojavi trebalo je ukloniti dio betonskog vijenca s vrha zgrade. Riječ je o uklanjanju oko 1.5 m² fasade i dio betona vijenca u dužini 30 – 50 cm, što je i učinjeno", poručili su.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
ZET Zagreb tramvajski promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ