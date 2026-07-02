Važna točka na sjednici Vlade. Odnosi se na potrošačke kredite

Naglasio je kako je Hrvatska ostvarila ''ciljeve dublje integracije u europodručje i šengenski prostor''. ''Dobro je da znamo gdje pripadamo. Mislim da je to u našem komunikacijskom, nažalost i u političkom prostoru u zadnje vrijeme sve manje stvar konsenzusa, a sve više stvar politikantstva, demagogije, populizma pa i izravne negativne kampanje. To jest demokracija, međutim u demokraciji se trebaju čuti svi, a ne samo demagozi.'', istaknuo je.