zaštita potrošača
Važna točka na sjednici Vlade. Odnosi se na potrošačke kredite
Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u četvrtak, u povodu 13. godišnjice pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i brojne projekte te istaknuo da je EU "zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti".
Plenković se na početku uvodnog obraćanja u četvrtak na sjednici Vlade osvrnuo na 13. godišnjicu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji koja se obilježava. 1. srpnja.
''Za razliku od onih koji idu po Hrvatskoj non stop i govore protiv članstva u EU i protiv EU kao projekta, mi kao Vlada i vladajuća koalicija smatramo da je ovih 13 godina donijelo Hrvatskoj priliku za razvoj, za investicije, za realizaciju mnogobrojnih projekata koji bi se bez toga članstva puno teže i sporije realizirali'', rekao je Plenković i poručio da je to ''zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti''.
Dodao je kako smo, gledajući uplaćena i isplaćena sredstva u EU, u plusu za 21,3 milijarde eura, a europska sredstva su, dodao je, pridonijela obnovi potresom pogođenih područja u Hrvatskoj s pet milijardi eura.
Naglasio je kako je Hrvatska ostvarila ''ciljeve dublje integracije u europodručje i šengenski prostor''. ''Dobro je da znamo gdje pripadamo. Mislim da je to u našem komunikacijskom, nažalost i u političkom prostoru u zadnje vrijeme sve manje stvar konsenzusa, a sve više stvar politikantstva, demagogije, populizma pa i izravne negativne kampanje. To jest demokracija, međutim u demokraciji se trebaju čuti svi, a ne samo demagozi.'', istaknuo je.
Najavio je sutrašnji sastanak Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu, a tom će prigodom posjetiti nadbiskupa Đuru Hranića kako bi potpisali sporazum vezan za zemljišta, posjetit će romsko naselje u Dardi, otvoriti dječji centar u Ernestinovu i sportsku dvoranu u Korođu za mađarsku nacionalnu manjinu. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prisustvovat će otvaranju Đakovačkih vezova, izvijestio je predsjednik Vlade u uvodnoj riječi.
Plenković očekuje daljnje smirivanje inflatornih pritisaka
Osvrnuo se na nove procjene Državnog zavoda za statistiku o potrošačkim cijenama za lipanj, istaknuvši da je inflacija za taj mjesec 4,5 posto na godišnjoj razini, što je manje nego u svibnju, kada je inflacija bila 5,2 posto. U kontekstu ''postupnog smirivanja sukoba na Bliskom istoku'', Plenković očekuje daljnje ''smirivanje inflatornih pritisaka''.
Zakon o potrošačkim kreditima
Vlada će danas sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se unaprjeđuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu.
Zakon se donosi zbog prenošenja europske direktive, poznate kao CCD 2 direktiva, koja donosi sveobuhvatnu reformu potrošačkog kreditiranja na razinu EU.
Vlada će donijeti Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u RH 2026. - 2030. kojim se potiče najkvalitetniji uzgojni materijal i daljnje unapređenje uzgoja toplokrvnih pasmina konja s pomoću dviju mjera i pet podmjera, ukupne vrijednosti 1,75 milijuna eura.
Na dnevnom redu su i dva izvješća za 2025. godinu - o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare