"Kada smo bili sigurni da smo uspostavili umjetno disanje preko tubusa koji je stavljen u dušnik, tada smo rekli - idemo poroditi dijete. Dijete je izvađeno kompletno izvan maternice, podvezana je pupkovina i nakon što smo ga stabilizirali, istoga dana je učinjeno kompletno odstranjenje tumora s obzirom na to da smo nekoliko sati nakon samog poroda primijetili u intenzivnoj da se tumor povećava", rekla je Grizelj.