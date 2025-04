Veliki petak u ribarnicama: “Teško je, nemaju ljudi novaca i to je problem. Kupuje se jeftinija riba”

Veliki petak - dan posta, tišine, duhovne pripreme, ali i dan kada riba preuzima glavnu ulogu na trpezama pa tako brojni građani od jutra posjećuju ribarnice ne bi li kupili što bolju, svježiju, a s obzirom na cijene koje su iz godine u godinu više, i jeftiniju ribu.

Od jutra na zagrebačkom Dolcu užurbano, mnogi su odmah na otvaranju bili u ribarnici.

Provjerili smo kako se kreću cijene ribe u riječkoj ribarnici: “Kupuje kako tko može”

“Prodaju se orada, brancin, pastrva, šaran, ova jeftinija riba… pa lošija, dosta, dosta lošija, ali ide pomalo. Teško je, nemaju ljudi novaca i to je problem. Kupuje se jeftinija riba, cijene su tako, malo veće nego lani, ali nismo mi puno dizali, ne. Od skuše, srdele, uzgoja, oslića i tako”, kažu prodavači u ribarnici.

Traži se ravnoteža između kvalitete i cijene. Građani imaju različita mišljenja, ali cijene većinu muče.

“Strašno je skupo. Srdela nema, a ovo je Bože sačuvaj. Pa ja da malo pod zub nešto stavim trebam potrošiti 20 eura.” “Ponuda je fantastična, cijene su.. to je individualno pitanje – nekome velike, nekome male.” “Ja sam jako zadovoljna zato što ima predivnog domaćeg povrća i zadovoljna sam zato što ima jako puno kupaca danas jer nam se Dolac jako osipa i to me brine. Evo, danas je prizor kakav se inače viđao ranijih godina, zato sam jako sretna.”