Pričvrstili su kamere na dupine kako bi vidjeli što rade kada ih ne gledamo: Ovo je dokaz da nisu baš tako slatki

Znanstvenici u Sjedinjenim Američkim Državama pričvrstili su GoPro kamere na šest velikih dupina koji su slobodno plivali kako bi promatrali njihovo ponašanje tijekom lova na hranu. Ovih šest dupina nisu bili obični primjerci svoje vrste. Riječ je o životinjama koje je američka mornarica obučavala za lociranje i označavanje podvodnih mina. Opremljeni kamerama, omogućili su istraživačima da po prvi put dobiju iznimno detaljan uvid u to kako dupini plivaju, pretražuju teren, jure, hvataju i jedu svoj plijen.