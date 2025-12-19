izgled ponekad vara
Pričvrstili su kamere na dupine kako bi vidjeli što rade kada ih ne gledamo: Ovo je dokaz da nisu baš tako slatki
Nemojte dopustiti da vas njihov izgled zavara. Iako djeluju preslatko, dupini imaju i svoju mračnu stranu. Nakon što pogledate snimke koji otkrivaju što rade kada u blizini nema ljudi, možda ćete dvaput razmisliti prije nego što im se odlučite približiti.
Znanstvenici u Sjedinjenim Američkim Državama pričvrstili su GoPro kamere na šest velikih dupina koji su slobodno plivali kako bi promatrali njihovo ponašanje tijekom lova na hranu. Ovih šest dupina nisu bili obični primjerci svoje vrste. Riječ je o životinjama koje je američka mornarica obučavala za lociranje i označavanje podvodnih mina. Opremljeni kamerama, omogućili su istraživačima da po prvi put dobiju iznimno detaljan uvid u to kako dupini plivaju, pretražuju teren, jure, hvataju i jedu svoj plijen.
Glavni autor studije iz 2022. godine bio je pokojni Sam Ridgway, dugogodišnji voditelj Mornaričkog programa za morske sisavce, koji je zbog svojeg pionirskog rada često nazivan ocem medicine morskih sisavaca. Prije smrti, prije tri godine, takozvani "doktor za dupine“ podijelio je zapanjujuće nalaze do kojih je njegov tim došao analizirajući GoPro snimke lova ovih životinja.
Tijekom promatranja, svih šest dupina zajedno pojelo je stotine riba, ali i prilično neobičan plijen – otrovne morske zmije. Ipak, stručnjake je najviše fascinirao način na koji su to činili.
Audiozapisi koje su Ridgway i njegov tim zabilježili otkrili su da dupini precizno lociraju plijen pomoću sonarnih klikova, a zatim ispuštaju zvukove nalik pobjedničkom ciku kada ga napokon uhvate.
Ranije se vjerovalo da dupini tijekom lova jurišaju izravno prema plijenu tehnikom poznatom kao udarni napad, a zatim ga jednostavno progutaju. Međutim, GoPro snimke pokazale su nešto sasvim drugo.
Ispostavilo se da ovi dupini koriste snažno usisavanje kako bi uvukli plijen u usta. To postižu širenjem grla i razmicanjem usana. Iako je metoda iznimno učinkovita, prizor može biti prilično uznemirujući i svakako malo ruši sliku o njihovoj neodoljivoj slatkoći.
Znanstvenike je posebno šokiralo to što je jedan od dupina bez ikakvih problema pojeo čak osam žutotrbušastih morskih zmija. Australski muzej ove zmije opisuje kao izrazito otrovne, neugodne i potencijalno toksične za konzumaciju. Na snimci se vidi kako dupin nakon napada na zmiju naglo trzne glavom i ispusti visok, pobjednički zvuk. Unatoč opasnostima koje ovakav obrok nosi, stručnjaci navode da dupin nakon toga nije pokazao nikakve znakove bolesti.
Opisujući zvukove i ponašanje dupina tijekom lova, istraživači su u studiji naveli da dupini tijekom potrage klikću u intervalima od 20 do 50 milisekundi. Kako se približavaju plijenu, razmaci između klikova se skraćuju i prelaze u završno zujanje, a zatim u cik.
Ti se zvukovi nastavljaju dok dupin hvata, manipulira i guta plijen. Ako riba pokuša pobjeći, dupin nastavlja potjeru, pri čemu se klikovi čuju rjeđe nego neprekidno završno zujanje i cik.
Tijekom samog hvatanja, usta dupina se šire i otkrivaju gotovo sve zube, dok se grlo vidljivo širi. Iako se riba nastavlja migoljiti čak i kada uđe u usta dupina, čini se kao da je životinja doslovno usisana ravno niz grlo.
