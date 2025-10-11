VIDEO / Inspektori oduzimali meso na otkazanoj Pečenkijadi u Slavonskom Brodu

Planirana manifestacija "Pečenkijada" koja se trebala održati danas na prostoru Poloja u Slavonskom Brodu, u organizaciji Moto Kluba Brod, ne može se održati, budući da bi njezino održavanje bilo protivno važećim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge.
Temeljem Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj( objavljene u današnjim Narodnim novinama (NN128/25 od 10. listopada 2025.), Državni inspektorat RH danas je dostavio Gradu Slavonskom Brodu službenu obavijest kojom se zabranjuje održavanje manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području više županija, uključujući i Brodsko-posavsku županiju.
Sukladno članku 1. točki 31. navedene Naredbe, manifestacije ovakvog karaktera nisu dozvoljene na pogođenim područjima, a Naredba je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama, odnosno 10. listopada 2025. godine (članak 12. Naredbe), navodi se u informaciji koju je večeras prenio Grad Slavonski Brod.
Slijedom toga, planirana manifestacija "Pečenkijada" koja se trebala održati 11. listopada 2025. godine na prostoru ŠRC Poloj u Slavonskom Brodu, u organizaciji Moto Kluba Brod, ne može se održati, budući da bi njezino održavanje bilo protivno važećim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge, piše Plusportal.
Unatoč zabrani, građani su se ipak okupili na Poloju, gdje su se počele pripremati svinje za pečenje. Policija i Državni inspektorat ubrzo su intervenirali i oduzimali svinjetinu.
Inspektorat je oduzeo jedno prase od 30-ak kilograma i sve proizvode od svinjskog mesa, uključujući i suhomesnate proizvode, rekla je za Index Agica Ferić iz OPG-a Ferić.
Kazne nisu ispisane jer se nije moglo utvrditi kome pripada meso, dodala je. Rekla je i da su inspektori pokušali veteranima oduzeti prase, ali da su im veterani prepriječili put, nakon čega su odustali. Svinju su veterani ipak morali ukloniti s ražnja.
