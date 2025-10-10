Ako vam stigne ova poruka na WhatsApp, ne otvarajte! Radi se o opasnoj prijevari

Najnoviju prijetnju, koju je otkrio tim iz Bitdefendera, karakterizira zabrinjavajuća nova taktika, a lako je vidjeti zašto su neki ljudi prevareni. Napad počinje jednostavnom porukom koja izgleda kao da je stigla od jednog od vaših kontakata. U poruci piše: "Bok! Molim te, glasaj za Adeline u ovom natjecanju, ona je kći bliske prijateljice. Glavna nagrada je stipendija u inozemstvu. Puno hvala!”