Oglas

Osijek

VIDEO / Divljanje na cestama: Na romobilu jurio lijevom trakom, pretjecao auto

author
N1 Info
|
09. lip. 2026. 16:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
n1 osijek cesta
Screenshot (Facebook)

Snimka dolazi iz Osijeka, a prikazuje dvije mlađe osobe na električnim romobilima kako se voze četverotračnom prometnicom.

Oglas

Jedna od dvije osobe na romobilu juri lijevom trakom i pretječe automobil. 

U objavi se apelira na roditelje da porazgovaraju sa svojom djecom koja se dovode u vrlo opasne situacije na romobilima.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske kažu da su upoznati sa snimkom i da rade na utvrđivanju identiteta osoba koje se na njoj nalaze, kako piše Index.

Teme
djeca električni romobili opasna vožnja policija sigurnost u prometu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ