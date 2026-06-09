Osijek
VIDEO / Divljanje na cestama: Na romobilu jurio lijevom trakom, pretjecao auto
Snimka dolazi iz Osijeka, a prikazuje dvije mlađe osobe na električnim romobilima kako se voze četverotračnom prometnicom.
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Jedna od dvije osobe na romobilu juri lijevom trakom i pretječe automobil.
U objavi se apelira na roditelje da porazgovaraju sa svojom djecom koja se dovode u vrlo opasne situacije na romobilima.
Iz Policijske uprave osječko-baranjske kažu da su upoznati sa snimkom i da rade na utvrđivanju identiteta osoba koje se na njoj nalaze, kako piše Index.
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