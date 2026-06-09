Rusija ovo ne pamti: Građani masovno prazne banke, isplate dosegnule rekordne razine

ALEXANDER NEMENOV / AFP

Rusi povukli više od 13 milijardi dolara gotovine iz banaka dok su isplate dosegnule rekordnu razinu u posljednjih 30 godina. Količina gotovine u optjecaju u Rusiji porasla je za 381,2 milijarde rubalja u svibnju, što predstavlja najveći rast za taj mjesec otkako se vodi evidencija, odnosno od 1995. godine.

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Prema pisanju RBC-a, koji se poziva na podatke ruske središnje banke, ovaj porast dio je šireg trenda povećane potražnje za fizičkom gotovinom tijekom 2026. godine. Gotovina u optjecaju porasla je za 678,7 milijardi rubalja (8,5 milijardi dolara) u travnju te za 301,1 milijardu rubalja (3,8 milijardi dolara) u ožujku, prenosi 24 media.

Od početka godine ukupna količina gotovine izvan bankarskog sustava povećala se za približno 1,09 bilijuna rubalja (13,6 milijardi dolara).

RBC navodi da je tempo povlačenja gotovine najviši za razdoblje od siječnja do svibnja još od pandemije COVID-19, kada su ruska kućanstva i poduzeća tijekom prvih pet mjeseci 2020. godine iz bankarskog sustava povukla oko 1,39 bilijuna rubalja (17,4 milijarde dolara).

Prema RBC-u, analitičari rastuću potražnju za gotovinom pripisuju kombinaciji gospodarskih i operativnih čimbenika. Natalija Milčakova, vodeća analitičarka Freedom Finance Globala, izjavila je da nesigurnost povezana s geopolitičkim i makroekonomskim okolnostima potiče građane da veći dio sredstava drže dostupnim za neposrednu potrošnju.

RBC također navodi da prekidi internetskih usluga, koji otežavaju pristup internetskom bankarstvu i digitalnim plaćanjima, mogu pridonositi ovom trendu. Istodobno, niže kamatne stope smanjile su privlačnost bankovnih depozita, što bi moglo potaknuti kućanstva da veći dio novca drže u gotovini.

Milčakova smatra da rastuća sklonost gotovini može upućivati i na to da dio ruskog sektora malih i srednjih poduzeća sve više posluje izvan formalnog gospodarstva.

Najveća ruska banka, Sberbank, također je povezala povećanu potražnju za gotovinom sa zabrinutošću građana zbog financijskog nadzora i oporezivanja. Prvi zamjenik predsjednika uprave Aleksandar Vedjahin ranije je izjavio da dio klijenata strahuje kako bi transferi između privatnih osoba mogli privući dodatnu pozornost državnih tijela.

Porast povlačenja gotovine dolazi u trenutku kada ruska središnja banka proširuje nadzor nad gotovinskim transakcijama. Od 1. lipnja bankama je naloženo da pojačaju praćenje podizanja gotovine na bankomatima i identificiraju potencijalno neuobičajene aktivnosti, uključujući velika podizanja nakon duljeg razdoblja neaktivnosti ili višestruke transakcije provedene u kratkom vremenu.

Prema RBC-u, financijske institucije također moraju pojačano nadzirati velike gotovinske uplate. Banke mogu zatražiti dokumentaciju o podrijetlu sredstava od klijenata koji u roku od 30 dana polože više od 5 milijuna rubalja (62.500 dolara) ili izvrše najmanje 10 uplata većih od 100.000 rubalja (1.250 dolara) tijekom istog razdoblja. Posebna pozornost potrebna je i kada se značajan dio položenih sredstava ubrzo nakon toga prebaci u inozemstvo.

Ranije su stanovnici Moskve prijavili da nisu mogli koristiti javne toalete u središtu grada nakon što su ograničenja mobilnog interneta poremetila sustave bezgotovinskog plaćanja. Prema navodima portala Ostorozhno, Novosti, prekidi su onemogućili rad platnih terminala, a u nekim slučajevima spriječili su čak i otključavanje vrata zahoda.