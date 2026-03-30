VIDEO / Kovesi kritizirala Hrvatsku zbog napada na tužitelje, spomenula Plenkovića i Turudića

U ERA podcastu glavna europska tužiteljica Laura Kovesi izjavila je kako joj je jedna od najtežih situacija bila "napad na kolege tužitelje u Hrvatskoj". Spomenula je i premijera Andreja Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
Laura Kovesi ove godine završava mandat na čelu EPPO-a.
"Naši ljudi su napadani, počevši od premijera i glavnog državnog odvjetnika. To je bio slučaj sukoba nadležnosti u kojem nas je državni odvjetnik ignorirao i otvorio svoj slučaj", rekla je Kovesi.
Kovesi je prije nekoliko dana dala intervju u kojem je naglasila da je u Hrvatskoj sustavno napadan njezin tim. Govoreći o otporima na koje je nailazila, Kovesi je rekla da su njezin ured i tužitelji često bili meta dezinformacijskih kampanja i osobnih napada, osobito kada su vodili istrage visokog profila.
Napadi u Grčkoj i Hrvatskoj
Index prenosi da je rekla kako se to posebno događalo u Grčkoj i Hrvatskoj, gdje je njezin tim bio "sustavno napadan". "Tužitelj koji nema neprijatelja nije pravi tužitelj", rekla je Kovesi.
Istaknula je da ne može zažmiriti na optužbe samo zato što uključuju visoke dužnosnike EU-a. Kasnije je poručila da joj nije važno ime osobe koja joj je to rekla, nego činjenica da takav mentalitet postoji. "Ime nije važno. Važno je da takav mentalitet postoji. To je problem", rekla je.
"Ako prljavštinu gurate pod tepih, niste vjerodostojniji"
Odbacila je tvrdnje da je EPPO bio previše agresivan u istragama koje su se odnosile na osjetljive političke ili institucionalne slučajeve.
"Ako prljavštinu gurate pod tepih, niste vjerodostojniji", rekla je glavna europska tužiteljica.
Kövesi tvrdi i da je odgovor Bruxellesa na zahtjeve EPPO-a za pomoć prečesto bio sveden na izvješća, revizije, studije i interne procese koji ne donose stvarne promjene.
