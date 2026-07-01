pljusak praćen olujnim vjetrom
VIDEO / Nevrijeme stiglo i kod nas: Vjetar oštetio krov sportske dvorane
Najavljeno pogoršanje vremena stiglo je u Hrvatsku. Nevrijeme je tijekom poslijepodneva pogodilo Orahovicu kod Našica. Iako je trajalo kratko, bilo je vrlo intenzivno te je iza sebe ostavilo materijalnu štetu. Okolicu Ludbrega je pak zahvatio snažan pljusak praćen olujnim vjetrom
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Prema prvim informacijama, u Orahovici je stradao krov sportske dvorane, gdje su snažni udari vjetra oštetili dio krovne konstrukcije.
Zbog opasnosti od daljnjih oštećenja najavljena je hitna intervencija vatrogasaca. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac angažirao je vatrogasne snage koje će pregledati objekt i poduzeti privremene mjere sanacije.
Nadležne službe nastavljaju obilaziti teren i utvrđivati razmjere nevremena. Provjerava se ima li oštećenja i na drugim zgradama te infrastrukturi.
Više informacija o ukupnoj šteti bit će poznato nakon što se završi detaljan pregled sportske dvorane i ostalih lokacija koje je zahvatilo nevrijeme.
Na sjeveru Hrvatske, u okolici Ludbrega, pao je jak pljusak praćen olujnim vjetrom.
Okolica Ludbrega, jak pljusak s olujnim vjetrom.— Neverin (@neverinhr) July 1, 2026
Video: Filip Šmrček pic.twitter.com/ryBnKsMppd
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