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Nevrijeme divlja Europom: Otkazani letovi u Njemačkoj i Švicarskoj, kaos i na cestama. Stiže i u Hrvatsku
Snažno nevrijeme koje je pogodilo Njemačku i Švicarsku izazvalo je velike poremećaje u prometu, a nestabilno vrijeme stiže i prema Hrvatskoj.
Snažno nevrijeme zahvatilo je u srijedu dijelove Njemačke i Švicarske, uzrokujući brojne intervencije vatrogasaca, probleme u prometu te otkazivanja i kašnjenja letova. U Bavarskoj su poplavljene ceste, rušena su stabla i zabilježeni udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika pogođeno poremećajima u zračnom prometu.
Tijekom prijepodneva više olujnih sustava s obilnom kišom i jakim vjetrom zahvatilo je njemačku saveznu pokrajinu Bavarsku. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je da su tijekom dana moguća nova grmljavinska nevremena s obilnom kišom, tučom i olujnim udarima vjetra.
Unatoč upozorenjima meteorologa, policijske uprave Donje Bavarske i Gornjeg Falačkog priopćile su da zasad nije bilo većih šteta, piše Idowa. Tijekom noći vatrogasci i policija intervenirali su zbog srušenih stabala, poplavljenih prometnica i šteta od olujnog vjetra. U Geisenhausenu je oko 11.30 sati zbog obilne kiše poplavljena cesta, dok je u okruzima Cham i Regensburg od noći zabilježeno oko 30 intervencija, prenosi 24sata.
U Duggendorfu je nakon udara groma planulo krovište obiteljske kuće.
Otkazani brojni letovi
Nevrijeme je izazvalo ozbiljne poremećaje u zračnom prometu. U zračnoj luci München privremeno je obustavljen prihvat i otprema zrakoplova zbog opasnosti od udara groma.
"Zbog vremenskih prilika zrakoplovne kompanije već su diljem Europe otkazale letove. Pogođen je i München, gdje je trenutno otkazano oko 100 polijetanja i slijetanja", rekao je glasnogovornik zračne luke za Bild.
Zbog sigurnosti putnika i osoblja uveden je 30-minutni prekid operacija, tijekom kojeg nije bilo ukrcaja ni iskrcaja putnika i prtljage. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost obilnih oborina u kratkom vremenu, uz tuču i olujne udare vjetra, dok se na jugu Bavarske lokalno očekuje i do 60 litara kiše po četvornom metru.
Grom zaustavio željeznički promet
Problemi su zabilježeni i na željeznici. U Aschaffenburgu je promet bio potpuno obustavljen nakon što je grom pogodio signalno-upravljački sustav, a kasnije je ponovno uspostavljen. Vatrogasci su imali oko 300 intervencija, uglavnom zbog poplavljenih podruma i vodom ispunjenih pothodnika.
Na području Švapske jaka kiša izazvala je više prometnih nesreća na autocesti A8, dok su na autocesti A7 tri osobe lakše ozlijeđene nakon što je vozilo zbog akvaplaninga udarilo u zaštitnu ogradu.
Kaos i u Švicarskoj
Nevrijeme je pogodilo i Švicarsku, najteže područja oko Berna i Bernskog Oberlanda, gdje su vatrogasci i policija intervenirali zbog srušenih stabala i prodora vode u objekte.
U zračnom prometu zabilježeni su najveći problemi. U zračnoj luci Zürich 26 zrakoplova preusmjereno je jer slijetanje nije bilo sigurno, a dio letova preusmjeren je i u Lyon, Milano, Stuttgart i Ženevu nakon što je i Basel dosegnuo kapacitete.
Do srijede ujutro otkazano je 70 letova, a više od 10.000 putnika pogođeno je kašnjenjima i otkazivanjima. Brojni putnici noć su proveli u zračnoj luci, čije je radno vrijeme produljeno kako bi se ublažile posljedice.
U kantonu Uri pojedine prometnice zatvorene su zbog odrona i klizišta, dok su u kantonu Zürich vatrogasci imali više od 700 intervencija. Obilna kiša nakratko je prekinula i koncert benda Linkin Park u Zürichu, koji je nastavljen nakon oko 45 minuta.
Nevrijeme stiže i prema Hrvatskoj
Nakon višednevnog toplinskog vala Hrvatskoj se približava promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je na dolazak vlažne i nestabilne zračne mase koja donosi pljuskove, grmljavinu i pad temperature.
"Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja. Razvoj vremena možete pratiti pomoću radarskih mjerenja i aktivnosti prilagoditi vremenskim uvjetima", objavio je DHMZ, prenosi 24sata.
Iako će temperature dosezati i do 37 stupnjeva, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti, a prema večeri i na sjevernom Jadranu. Navečer će zapuhati jak sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu vjetar okrenuti na buru.
U četvrtak osjetno svježije
U četvrtak će biti osjetno svježije, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sunčana razdoblja bit će češća poslijepodne, a najveća vjerojatnost za jače nevrijeme očekuje se u Dalmaciji. Tijekom noći i jutra pljuskovi su mogući i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu.
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