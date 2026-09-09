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Velika promjena vremena zahvatila je dijelove Europe, a nakon udara na području južne Francuske i sjeverne Italije, snažne grmljavinske oluje stigle su i do Slovenije. Nevrijeme je već zahvatilo i dio Hrvatske.

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Nevrijeme praćeno tučom, olujnim vjetrom i obilnim oborinama zahvatilo je Italiju i Sloveniju.

Jak vjetar u Sloveniji

Već ujutro oluje su zahvatile zapadni dio Slovenije i najavile promjenu vremenske situacije. Najjače je zapuhalo uz more, gdje su udari vjetra dosezali oko 50 km/h. U visokogorju je na meteorološkoj postaji Kanin izmjeren udar od 103 km/h.

Prijepodne su nove oluje zahvatile zapad Slovenije, a potom su se premjestile i prema unutrašnjosti zemlje te su oko 12 sati zahvatile i glavni grad Ljubljanu, piše N1 Slovenija.

Glavnu opasnost predstavljat će upravo jaki udari vjetra, zbog čega je Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala narančasto vremensko upozorenje. Pojedini pljuskovi i grmljavinske oluje nastajat će i drugdje u Sloveniji.

Severe Weather Europe

Oluje i na sjeveru Italije

Val oluja u srijedu je zahvatio velik dio sjeverne Italije, donoseći pad temperatura i naglo završavajući ljeto obilježeno rekordnim vrućinama. Na društvenim mrežama objavljene su snimke približavanja olujne linije Sottomarini.

⛈️Video di Mauro Ghirardon, per "Tornado in Italia", dell'avvicinamento della linea temporalesca a Sottomarina (VE). pic.twitter.com/GJay0mbSpI — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026

U Milanu je gradska uprava iz predostrožnosti naredila zatvaranje gradskih parkova kako bi se spriječile moguće ozljede zbog stabala i grana koje bi mogli lomiti snažni vjetrovi i obilna kiša.

Nevrijeme je uzrokovalo i velike probleme u željezničkom prometu. Promet na pruzi Brenner između Colle Isarca i Fleresa bio je obustavljen, dok je niz vlakova na linijama Cremona–Treviglio i Cremona–Brescia otkazan zbog grana na pruzi.

⛈️Dalla serata di ieri diversi temporali hanno colpito Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con locali grandinate di piccole dimensioni.



Al momento forti temporali stanno interessando il Veneto. Video di Unwetter-Freaks dal Veneziano. pic.twitter.com/R2HkLnAt7f — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026

⛈️Video di Matilde Mazza, per meteofvg, della linea temporalesca vista da San Giovanni al Natisone (UD).



La linea temporalesca, che ha coinvolto in Veneto, sta colpendo in questi minuti Udinese, Goriziano e Triestino. pic.twitter.com/9wUSyLg1wf — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026

Preko Italije i Slovenije oluje stigle i do dijela Hrvatske

Nevrijeme je stiglo i u Hrvatsku. Tijekom prijepodneva zahvatilo je sjeverni Jadran, Gorski kotar, a širit će se i na središnju Hrvatsku.

Na krajnjem istoku i na jugu zadržat će se uglavnom suho. Tek potkraj dana i u noći vjetar će okretati na sjeverni smjer uslijed čega će osvježiti.