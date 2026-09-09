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VIDEO / Oluje tutnje Europom: Italiju zahvatila tuča, u Sloveniji orkanski udari vjetra, nevrijeme stiglo i u Hrvatsku!
Velika promjena vremena zahvatila je dijelove Europe, a nakon udara na području južne Francuske i sjeverne Italije, snažne grmljavinske oluje stigle su i do Slovenije. Nevrijeme je već zahvatilo i dio Hrvatske.
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Nevrijeme praćeno tučom, olujnim vjetrom i obilnim oborinama zahvatilo je Italiju i Sloveniju.
Jak vjetar u Sloveniji
Već ujutro oluje su zahvatile zapadni dio Slovenije i najavile promjenu vremenske situacije. Najjače je zapuhalo uz more, gdje su udari vjetra dosezali oko 50 km/h. U visokogorju je na meteorološkoj postaji Kanin izmjeren udar od 103 km/h.
Prijepodne su nove oluje zahvatile zapad Slovenije, a potom su se premjestile i prema unutrašnjosti zemlje te su oko 12 sati zahvatile i glavni grad Ljubljanu, piše N1 Slovenija.
Glavnu opasnost predstavljat će upravo jaki udari vjetra, zbog čega je Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala narančasto vremensko upozorenje. Pojedini pljuskovi i grmljavinske oluje nastajat će i drugdje u Sloveniji.
Oluje i na sjeveru Italije
Val oluja u srijedu je zahvatio velik dio sjeverne Italije, donoseći pad temperatura i naglo završavajući ljeto obilježeno rekordnim vrućinama. Na društvenim mrežama objavljene su snimke približavanja olujne linije Sottomarini.
⛈️Video di Mauro Ghirardon, per "Tornado in Italia", dell'avvicinamento della linea temporalesca a Sottomarina (VE). pic.twitter.com/GJay0mbSpI— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026
U Milanu je gradska uprava iz predostrožnosti naredila zatvaranje gradskih parkova kako bi se spriječile moguće ozljede zbog stabala i grana koje bi mogli lomiti snažni vjetrovi i obilna kiša.
Nevrijeme je uzrokovalo i velike probleme u željezničkom prometu. Promet na pruzi Brenner između Colle Isarca i Fleresa bio je obustavljen, dok je niz vlakova na linijama Cremona–Treviglio i Cremona–Brescia otkazan zbog grana na pruzi.
⛈️Dalla serata di ieri diversi temporali hanno colpito Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con locali grandinate di piccole dimensioni.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026
Al momento forti temporali stanno interessando il Veneto. Video di Unwetter-Freaks dal Veneziano. pic.twitter.com/R2HkLnAt7f
⛈️Video di Matilde Mazza, per meteofvg, della linea temporalesca vista da San Giovanni al Natisone (UD).— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026
La linea temporalesca, che ha coinvolto in Veneto, sta colpendo in questi minuti Udinese, Goriziano e Triestino. pic.twitter.com/9wUSyLg1wf
Preko Italije i Slovenije oluje stigle i do dijela Hrvatske
Nevrijeme je stiglo i u Hrvatsku. Tijekom prijepodneva zahvatilo je sjeverni Jadran, Gorski kotar, a širit će se i na središnju Hrvatsku.
Na krajnjem istoku i na jugu zadržat će se uglavnom suho. Tek potkraj dana i u noći vjetar će okretati na sjeverni smjer uslijed čega će osvježiti.
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