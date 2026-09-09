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VIDEO / Oluje tutnje Europom: Italiju zahvatila tuča, u Sloveniji orkanski udari vjetra, nevrijeme stiglo i u Hrvatsku!

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N1info , Hina
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09. ruj. 2026. 12:48
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13:50
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Velika promjena vremena zahvatila je dijelove Europe, a nakon udara na području južne Francuske i sjeverne Italije, snažne grmljavinske oluje stigle su i do Slovenije. Nevrijeme je već zahvatilo i dio Hrvatske.

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Nevrijeme praćeno tučom, olujnim vjetrom i obilnim oborinama zahvatilo je Italiju i Sloveniju.

Jak vjetar u Sloveniji

Već ujutro oluje su zahvatile zapadni dio Slovenije i najavile promjenu vremenske situacije. Najjače je zapuhalo uz more, gdje su udari vjetra dosezali oko 50 km/h. U visokogorju je na meteorološkoj postaji Kanin izmjeren udar od 103 km/h.

Prijepodne su nove oluje zahvatile zapad Slovenije, a potom su se premjestile i prema unutrašnjosti zemlje te su oko 12 sati zahvatile i glavni grad Ljubljanu, piše N1 Slovenija.

Glavnu opasnost predstavljat će upravo jaki udari vjetra, zbog čega je Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala narančasto vremensko upozorenje. Pojedini pljuskovi i grmljavinske oluje nastajat će i drugdje u Sloveniji.

severe weather
Severe Weather Europe

Oluje i na sjeveru Italije

Val oluja u srijedu je zahvatio velik dio sjeverne Italije, donoseći pad temperatura i naglo završavajući ljeto obilježeno rekordnim vrućinama. Na društvenim mrežama objavljene su snimke približavanja olujne linije Sottomarini.

U Milanu je gradska uprava iz predostrožnosti naredila zatvaranje gradskih parkova kako bi se spriječile moguće ozljede zbog stabala i grana koje bi mogli lomiti snažni vjetrovi i obilna kiša.

Nevrijeme je uzrokovalo i velike probleme u željezničkom prometu. Promet na pruzi Brenner između Colle Isarca i Fleresa bio je obustavljen, dok je niz vlakova na linijama Cremona–Treviglio i Cremona–Brescia otkazan zbog grana na pruzi.

Preko Italije i Slovenije oluje stigle i do dijela Hrvatske

Nevrijeme je stiglo i u Hrvatsku. Tijekom prijepodneva zahvatilo je sjeverni Jadran, Gorski kotar, a širit će se i na središnju Hrvatsku.

Na krajnjem istoku i na jugu  zadržat će se uglavnom suho. Tek potkraj dana i u noći vjetar će okretati na sjeverni smjer uslijed čega će osvježiti.

Teme
italija nevrijeme nevrijeme oluje vrijeme

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