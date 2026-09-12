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ogromna površina

VIDEO / Pogledajte razmjere velikog požara na Braču iz zraka

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 22:48
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12.09.2026., Kozjak - Pogled na pozariste na Bracu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Video snimljen iz zraka pokazuje koliko je veliko područje zahvaćeno požarom na Braču.

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Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljen je video koji donosi pogled na požarište na Braču iz zraka.

Snimke najbolje pokazuju razmjere požara i površinu koju je vatra zahvatila.

Snimka je objavljena ranije danas, a večeras se vatra ponovno rasplamsala.

Teme
brač požar

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