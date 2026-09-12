ogromna površina
VIDEO / Pogledajte razmjere velikog požara na Braču iz zraka
Video snimljen iz zraka pokazuje koliko je veliko područje zahvaćeno požarom na Braču.
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Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljen je video koji donosi pogled na požarište na Braču iz zraka.
Snimke najbolje pokazuju razmjere požara i površinu koju je vatra zahvatila.
Snimka je objavljena ranije danas, a večeras se vatra ponovno rasplamsala.
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