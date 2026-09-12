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vjetar otežava gašenje

VIDEO / Vatrogasci objavili dramatičan video: "Ostali smo u okruženju"

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 22:40
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VATROGASCI
Vatrogasci - 193/Facebook

Brač gori od četvrtka, a stanje dodatno pogoršava vjetar. Večeras se opet rasplamsalo.

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Velika fronta požara i dalje je aktivna, a snažan vjetar dodatno otežava gašenje. Vatra se zbog jakog vjetra brzo širi, a vatrogasci na terenu bore se s izrazito zahtjevnim uvjetima.

U jednom dijelu požarišta vatrogasci su ostali okruženi vatrom te će se pokušati obraniti s vodom koju imaju na raspolaganju.

Dramatičan video objavljen je na Facebook stranici Vatrogasci-193:

Na istoj stranici su dodali da se vatra širi prema Milni. Pred vatrogascima je iznimno teška noć.

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Teme
brač požar vatrogasci

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