vjetar otežava gašenje
VIDEO / Vatrogasci objavili dramatičan video: "Ostali smo u okruženju"
Brač gori od četvrtka, a stanje dodatno pogoršava vjetar. Večeras se opet rasplamsalo.
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Velika fronta požara i dalje je aktivna, a snažan vjetar dodatno otežava gašenje. Vatra se zbog jakog vjetra brzo širi, a vatrogasci na terenu bore se s izrazito zahtjevnim uvjetima.
U jednom dijelu požarišta vatrogasci su ostali okruženi vatrom te će se pokušati obraniti s vodom koju imaju na raspolaganju.
Dramatičan video objavljen je na Facebook stranici Vatrogasci-193:
Na istoj stranici su dodali da se vatra širi prema Milni. Pred vatrogascima je iznimno teška noć.
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