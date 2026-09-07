MATE LUKIĆ
VIDEO / Pokrenuta peticija zbog ispada zadarskog vijećnika na prosvjedu. Oglasio se i on: "Ne shvaćam čemu drama"
Vijećnik u Skupštini Zadarske županije Mate Lukić šokirao je ispadom na prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu u subotu. Pokrenuta je i peticija za njegovo sankcioniranje.
Naime, na snimkama objavljenima na društvenim mrežama, Lukić je, između ostalog hodao ispred skupine koja je nosila transparent "Ova bojna čuva Liku", pri čemu se derao na prosvjednike i vrijeđao ih.
"Miči se, jeste nas zvali da dođemo, evo nas. Miči se, buđovani prolaze. Hodaj naprid, ajde. Pi*ka vam materina komunistička. Hodaj, gazi ih sve od reda", čuje se na snimci.
Salvu kritika na društvenim mrežama pokupio je nakon scene u kojoj Lukić urla na starca koji s ličkom kapom i transparentom stoji ispred njegove skupine, piše Morski.hr.
Naglašavaju da su se mladići s gore spomenutim transparentom ogradili od Lukića i njegova ponašanja. A onda im se javio i sam vijećnik.
"Nije to bila agresija. Ljudi sa strane su znali dobacivati ružne riječi, poput: 'Vidi ih, sramota' i bacali su boce vode. Čujem se samo ja, ne čuje se deset metara dalje. Znali su dobacivati 'sram vas bilo', rekao je Lukić portalu.
No, ništa od njegovim tvrdnji nije zabilježeno na snimkama. Na pitanje o transparentu navodi da ga nije izradio te da ga je protumačio kao poruku da su svi koji su stajali iza njega došli podržati Liku. Snimku je naknadno uklonio sa svog profila.
"Zaista nisu bile provokacije. Sam se snimam, možda zato zvuči glasno. A prosvjed je žamor zviždanje hodaj. Ne shvaćam čemu drama oko ničega", dodao je Lukić.
Pokrenuta peticija
Nakon ispada je pokrenuta i peticija kojom se od Etičkog povjerenstva Zadarske županije zahtijeva pokretanje postupka i sankcioniranje vijećnika zbog teške povrede Etičkog kodeksa. Tekst potpisuje dr. sc. Miranda Levanat-Peričić, redovita profesorica na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru.
"Šokirani i zgroženi snimkom koju je vijećnik sam snimio i bez srama podijelio, želimo upozoriti na opasne standarde koje smo kao društvo prisiljeni prihvaćati. Ignoriranjem ovakvog ponašanja i nesankcioniranjem Mate Lukića, lokalna uprava šalje nedopustive poruke javnosti:
- Poruku mladima da su agresivno, vulgarno i delinkventno ponašanje prihvatljivi te poželjni modeli uspjeha u društvu.
- Kreiranje negativnih idola među ranjivim skupinama mladih koji, u potrazi za uzorima, nailaze na političare koji javno piju, psuju, vrijeđaju prolaznike i rugaju se starijim osobama bez ikakvih posljedica za svoj položaj.
- Obeshrabrivanje pristojnih građana i jačanje opasnog narativa da je politika rezervirana isključivo za agresivne, problematične i moralno upitne pojedince, prenosi Dnevnik.hr.
Potpisom ove peticije građani Zadra, ali i cjelokupna hrvatska javnost, zahtijevaju od Etičkog povjerenstva jasnu osudu ponašanja vijećnika Mate Lukića te izricanje najoštrijih predviđenih mjera. Sramotnim izgredima u javnom prostoru i agresiji prema građanima nema mjesta u modernoj i kulturnoj Hrvatskoj", stoji u peticiji.
"Kada lokalni političari prenesu krčmarsko i agresivno ponašanje na ulice glavnoga grada, to prestaje biti lokalna vijest. To postaje trenutak u kojem kao društvo moramo podvući crtu. Ako danas prešutimo ovo, sutra će ovakav primitivizam postati standard u svakom gradu i općini u Hrvatskoj", dodaje se.
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