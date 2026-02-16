Oglas

OPREZ AKO VOZITE

VIDEO / Snijeg pada u Lici, zabijelio je A1

N1 Info
16. velj. 2026. 20:41
snijeg111
U dijelu Like pada obilan snijeg, a dionica autoceste A1 između čvorova Otočac i Sveti Rok se zabijelio.

DHMZ je za danas najavio susnježicu u unutrašnjosti te snijeg u gorju. Uz to, za gotovo cijelu Hrvatsku upaljen je žuti meteoalarm zbog udara vjetra. Za sutra se očekuju još jači udari vjetra, stoga je za obalu upaljen narančasti meteoalarm.

Autocesta A1 snijeg

