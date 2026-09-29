WELLOVAR
VIDEO / U Bjelovaru otvorene najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj: "Počinje nova era..."
Geotermalne toplice Wellovar, vrijedne 55 milijuna eura s PDV-om, otvorene su u utorak u Bjelovaru na Dan grada, a riječ je o kompleksu koji ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, te ostale popratne sadržaje.
Otvaranju su prisustvovali predsjednici Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i Vlade Andrej Plenković koji je Wellovar otvorio. Rekao je kako su Vlada i Bjelovar u proteklih deset godina razvili tijesnu i učinkovitu suradnju, koja se pokazala dobrom za podizanje kvalitete života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Podsjetio je na financiranje bolnice, gradnju škola, vrtića i sportskih dvorana, ulaganja u prometnu infrastrukturu, zgradu Državnog arhiva i kulturu, a Wellovar je, kako je rekao, jedina greenfield investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razvoj kontinentalnog i zdravstvenog turizma.
"Uvjeren sam da nakon obnove Daruvarskih toplica i ove investicije u Bjelovaru cijela Bjelovarsko-bilogorska županija dobiva novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj domaćih ljudi, ali i brojne posjetitelje", rekao je Plenković.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, rodom Bjelovarčanin, ocijenio je da će se otvaranjem Wellovara promijeniti životna filozofija grada. "Bjelovar postaje turistički grad. Ovdje će se održavati sportske manifestacije i dolaziti ljudi iz svih dijelova Hrvatske, a vjerojatno kasnije i iz inozemstva. Od danas počinje nova era za Bjelovar", rekao je.
Hrebak: Ovo su najveće toplice u Hrvatskoj
Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je da je riječ o najvećim toplicama u Hrvatskoj i potpuno energetski samoodrživom objektu.
"Toplice se griju na bjelovarsko sunce i bilogorsku vruću vodu. Ovdje imamo sunčanu elektranu snage 1,3 megavata i vruću vodu temperature 83 Celzijeva stupnja s dubine od 1500 metara, a jedina plinska cijev u objektu služi za štednjak", rekao je Hrebak. Podsjetio je da je 17 milijuna eura osigurano iz europskih fondova, a ostatak kreditnim zaduženjem Grada, koji ima godišnji proračun veći od 100 milijuna eura te je, kazao je, praktički nezadužen.
Projektom se, prema njegovim riječima, nastoje privući mlade obitelji da se dosele u Bjelovar, a planira se i razvoj kontinentalnog turizma.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kako je sportski i rekreacijski turizam proizvod je koji živi cijelu godinu. U Hrvatskoj se trenutačno gradi i otvara 71 takav projekt, od čega 22 iz područja javne i 49 iz područja privatne turističke infrastrukture, a njihove rezultate očekuje u 2027. i 2028. godini.
U kompleksu u Velikom Korenovu je pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, četiri saune, teretana i restoran. Građanima bi toplice trebale biti dostupne za desetak dana, a vanjski bazeni otvorit će se u svibnju iduće godine.
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