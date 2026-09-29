VIDEO / U Bjelovaru otvorene najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj: "Počinje nova era..."

"Toplice se griju na bjelovarsko sunce i bilogorsku vruću vodu. Ovdje imamo sunčanu elektranu snage 1,3 megavata i vruću vodu temperature 83 Celzijeva stupnja s dubine od 1500 metara, a jedina plinska cijev u objektu služi za štednjak", rekao je Hrebak. Podsjetio je da je 17 milijuna eura osigurano iz europskih fondova, a ostatak kreditnim zaduženjem Grada, koji ima godišnji proračun veći od 100 milijuna eura te je, kazao je, praktički nezadužen.