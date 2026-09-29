UPOZORENJE ZA SRBIJU
Europski pučani: Uznemirujući prizori s Mladićeva pogreba utjecat će na pridruženi status SNS-a
Prizori s pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu se zanemariti u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne strane (SNS) u Europskoj pučkoj stranci (EPP) u kojoj ima status pridružene članice, objavili su u utorak čelnici europskih pučana.
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“Prizori s pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu bili su duboko uznemirujući... Umjesto suočavanja s tom mračnom ostavštinom, svjedočili smo javnim i državnim počastima na njegovu pogrebu, sudjelovanju visokih srbijanskih dužnosnika te otvorenom iskazivanju podrške na javnim mjestima. Takvi su postupci duboko zabrinjavajući i u oštroj su suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva europski projekt”, kaže se u izjavi Političke skupštine EPP-a, koja se sastala u Toulouseu u Francuskoj.
“U okviru tekućeg procesa preispitivanja statusa SNS-a, ovi se nedavni događaji ne mogu zanemariti”, navodi se u izjavi.
U rujnu prošle godine predsjednik EPP-a Manfred Weber objavio je pokretanje procesa interne revizije uloge SNS-a unutar europskih pučana.
Zbog pridruženog članstva SNS-a, EPP se našao pod pritiskom drugih političkih grupacija jer Srbija i dalje održava bliske odnose s Rusijom i Kinom, odbija se uskladiti s vanjskom politikom EU-a, kao i zbog represije nad studentskim pokretima i građanskim prosvjedima. Pritisci su se naročito pojačali nakon Mladićeva pogreba.
Sredinom ovoga mjeseca iz EPP-a je potvrđeno da su pokrenuli postupak protiv SNS-a, između ostaloga i zbog veličanja ratnih zločinaca.
Iako je EPP namjeravao donijeti odluku o statusu SNS-a do polovice ove godine, to se još uvijek nije dogodilo, a smatra se da s odlukom oteže jer stranka Aleksandra Vučić još uvijek uživa potporu nekih stranaka unutar EPP-a.
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