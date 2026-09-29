Europski pučani: Uznemirujući prizori s Mladićeva pogreba utjecat će na pridruženi status SNS-a

“Prizori s pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu bili su duboko uznemirujući... Umjesto suočavanja s tom mračnom ostavštinom, svjedočili smo javnim i državnim počastima na njegovu pogrebu, sudjelovanju visokih srbijanskih dužnosnika te otvorenom iskazivanju podrške na javnim mjestima. Takvi su postupci duboko zabrinjavajući i u oštroj su suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva europski projekt”, kaže se u izjavi Političke skupštine EPP-a, koja se sastala u Toulouseu u Francuskoj.