Na mesu u trgovinama morat će pisati odakle je, a najmanje će ga biti iz - Hrvatske

"Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi", rekao je, predstavljajući oba prijedloga, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.