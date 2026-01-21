Puljak o stranačkoj kolegici koju istražuje EPPO: "Vjerujemo da će sve objasniti istražiteljima"

Novinari su Puljak pitali i što kaže na komentare iz HDZ-a kako je ovaj slučaj dokaz da korupcije nema samo u HDZ-u, na što je rekla da vjeruje kako će HDZ ponovno to koristiti kako bi građanima poručio da su svi političari isti. “Ja ću upozoriti da je jedina politička organizacija na cijelom svijetu koja je osuđena za korupciju – HDZ i da njihovi članovi koriste funkcije kako bi ostvarili privatnu korist”, poručila je Puljak.