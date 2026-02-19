Virske maškare spalile lutku urednika Morskog: "Počašćen sam i od srca hvala!"

Virske maškare nakon godina što su ih mučili lokalni političari, ove godine krivca su pronašli u novinarima i medijima, točnije portalu Morski.
Oglas
Mesopust je bio glavni urednik Morskog Jurica Gašpar, za ovu prigodu "Jure Ćukan",a razlog je kazna koju je dobio jedan virski ribar koju je dobio nakon što je ulovio strogo zaštićenu vrstu goluba ćukana.
"Zahvaljujem Akademiji, a posebno virskim maškarama koji su prepoznali rad Morski HR kao uzrok svih svojih problema. Autora maske bi rado upoznao da ga počastim ručkom jer se od jutra ne prestajem smijati. Ljudi, svaka čast, ovo je naprosto genijalno, bravo!", napisao je Jurica Gašpar na svom Facebook profilu.
Zašto je "spaljen" ribar?
"Nego, cijelo jutro mislio sam da ovo nisu prave snimke, već napravljene umjetnom inteligencijom, a onda su se kockice složile i potvrđena mi je autentičnost. Naime, jedan ribar s Vira ulovio je goluba ćukana (Aetomylaeus bovinus) koji se nalazi na Crvenom popisu morskih riba Hrvatske, gdje je procijenjen kao nedovoljno poznata vrsta i spada u najstrože zaštićene ribe u moru.
Čovjek se javno pohvalio ulovom i kolega iz redakcije Morski HR je o tome napravio priču. Nakon toga, javili su se iz Ministarstva mora i iz Ribarske inspekcije, pa su najavili pokretanje prekršajnog postupka protiv ovog ribara.
Rezultat službeno nismo još doznali, ali kako se čini, jesu virske maškare i kazna piše na provi broda, umjesto registracije. Tako sam ja postao Jure Ćukan, a Morski HR brzi brod koji radi svoj posao u ime države i dežurni krivac malom hrvaCkom Ćovijeku. Počašćen sam i od srca hvala! - poručio je Gašpar.
Kako dalje pišu na Morskom, neslužbeno doznaju da je ribar dobio oko dvije tisuće eura kazne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas