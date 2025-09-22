Vlajčić: Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi. Ništa više neće biti kao prije

Ima li potrebe za angažiranjem vojske? "Za sada ne, razgovarali smo s MORH-om, sve je na stolu. Razmatramo druge mogućnosti, zanimaju me lovišta, šume. Lovcima treba dati ruku, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o dronovima, termalnim kamerama, boljoj opremi da se ovome stane na kraj", rekao je ministar.