Izvanredna situacija
Vlajčić: Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi. Ništa više neće biti kao prije
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske, na temu epidemiološke situacije zbog afričke svinjske kuge na objektima na području Osječko–baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Oglas
Nakon sastanka ministar David Vlajčić dao je izjavu za medije i istaknuo da je jutros počela eutanazija svih svinja na objektu Sokolovac, ali i da je razočaran osobama koje ne slijede mjere.
"U Posavskim Podgajcima veterinarski inspektor bio je prisiljen izdati prekršaj 20. rujna zbog ilegalnog klanja", kazao je.
"Proglašavamo rat afričkoj svinjskog kugi"
Vlajčić navodi da će biti odrađena izvanredna revizija svih gospodarstava koja drže svinje i revizija biosigurnosnih mjera: "Proglašavamo rat afričkoj svinjskog kugi."
"Neće biti prostora za iznošenje zaraze van", komentirao je ministar eutanaziju svinja na objektu Sokolovac.
Dodao je da se radi o izvanrednom stanju i da će se svi tako i ponašati.
"Ništa više neće biti kao prije, moramo naučiti živjeti s ovom bolesti, ona ne prašta. Niti onome tko ima jednu svinju niti objektu s maksimalnom biosigurnosti koji ima 10.000 svinja."
Kako je virus ušao na farmu?
Kako je virus ušao na farmu? "Neslužbeno se komunicira da je 99 posto ljudski faktor, sve drugo je vjerojatno nemoguće za ovakav objekt."
Komentirao je i informacije da je virus došao iz susjednih zemalja: "Angažman policije me uvjerava da neće biti prostora za ilegalne radnje i da ćemo se puno ozbiljnije ovoga uhvatiti. "
Ima li potrebe za angažiranjem vojske? "Za sada ne, razgovarali smo s MORH-om, sve je na stolu. Razmatramo druge mogućnosti, zanimaju me lovišta, šume. Lovcima treba dati ruku, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o dronovima, termalnim kamerama, boljoj opremi da se ovome stane na kraj", rekao je ministar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas