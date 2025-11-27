Država izdvaja značajan iznos za podmirenje dugova u zdravstvu

Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država te kojima su osnivači županije za podmirenje dijela dugovanja bit će iz državnog proračuna uplaćeno ukupno 150 milijuna eura, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak.
Novac je osiguran rebalansom proračuna, a bit će iskorišten za namjensku pomoć zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.
Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država, njih 27, bit će uplaćeno 140.318.588 eura, a na račun županija za bolničke zdravstvene ustanove kojima su one osnivači bit će uplaćeno ukupno 9.664.840. Županije će taj novac transferirati u 19 zdravstvenih ustanova, a novost je da su uključeni i domovi zdravlja.
U obzir su kod raspodjele uzeti u obzir kriterij ročnosti dospjelih obveza starijih od 120 dana na dan 31. listopada, kao i kriterij izvršenosti rada zdravstvenih ustanova za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada, objasnila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Vlada je dala i suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Posebnog ugovora za nabavu 1.400 doza cjepiva protiv bolesti majmunskih boginja u iznosu od 147.000 eura s PDV-om.
Usvojen je i Nacionali plan obrambenih ulaganja (European Defence Industry Investment Plan) kao preduvjet za korištenje Instrumenta „Sigurnosna inicijativa za Europu“ – SAFE (Security Action for Europe) kroz pet projekata koje je izradilo Ministarstvo obrane.
MKM bi poslove zagrebačkog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode preuzeo u rujnu 2026.
Ministarstvo kulture i medija (MKM) bi od 1. rujna, a ne kao što je bilo planirano od 1. siječnja iduće godine, preuzelo poslove Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, predlaže Vlade izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koje je sa sjednice uputila u hitnu saborsku proceduru.
Ministrica Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da je jedan od važnih ciljeva Zakona uspostava jedinstvene konzervatorske službe na području cijele države, no u dogovoru s Gradom Zagrebom preuzimanje poslova Gradskog ureda je odgođeno do rujna budući da je kraj lipnja iduće godine „rok za iskorištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i s obzirom na to da se na području Zagreba obnavlja više od 150 objekata kulturne baštine”.
„Stoga smo se odlučili da ćemo odgoditi preuzimanje Ureda kako bi se svi ti poslovi mogli u miru završiti”, objasnila je ministrica.
Upućena i procedura konačnog prijedloga Zakona o otocima
U saborsku je proceduru Vlada uputila i konačni prijedlog Zakona o otocima, a ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman među inim je istaknula da se u odnosu na važeće zakonsko rješenje „povećava sufinanciranje troškova opskrbe vodom za gospodarske subjekte koji nisu spojeni na javnu vodoopskrbnu mrežu”.
Predviđeno je i sufinanciranje prijevoza vode i na otoke koji su spojeni na javni sustava, ali imaju nestašicu vode uslijed vremenskih ili nekih drugih nepogoda.
Otočnim poduzetnicima poticat će se ulaganja u energetski učinkovita tehnološka rješenja te digitalizaciju poslovanja, a dodatno će se sufinancirati i projekti gospodarenja otpadom u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje već imaju sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
