Nestašica je popularnog lijeka, a problem su oni koji ga zloupotrebljavaju: “U pitanju je zaista dobar lijek!”

JOEL SAGET / AFP

Zbog Ozempica, omiljenog lijeka za ekspresno mršavljenje kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, naši prvi susjedi izdali su upozorenje.

Agencije za lijekove i medicinske proizvode (JAZMP) i Farmaceutska komora Slovenije (LZS) objavili su priopćenje povodom problema u opskrbi lijekom za dijabetes Ozempic. U njemu upozoravaju na česte zloupotrebe, posebno u kupovini lijeka preko interneta te još jednom ističu da lijek nije namijenjen estetskom mršavljenju, piše Dnevnik.hr.

Znate li zašto biste u rujnu svoje biljke trebali poprskati mlijekom?

Iako ga Hrvatska nije izazvala, i ovdje se itekako primjećuje nedostatak lijeka, posebno za dijabetičare, jer ga raznoraznim kanalima oni kojima nije neophodan, koriste za mršavljenje.

Ovaj lijek postao je vrlo popularan upravo zbog Hollywooda

“Ozempic često ljudi spominju kao neki simbol mršavljenja i to je krenulo u Americi kada su to počele influenserice, žene koje su htjele skinuti dvije, tri ili pet kilograma, i to su uspješno učinile i s manjom dozom”, rekao je Dario Rahelić, dijabetolog.

Pa su za njim posegnuli muškarci i žene diljem svijeta, ali i Lijepe Naše.

Na pitanje je li ikad pomislila treba li stvarno pacijentu lijek ili mu treba za mršavljenje, Irena Špekuljak Orlov, magistra farmacije je odgovorila: “Naravno da jesam, ali po pravilima struke sve radim kao i svi kolege i kolegice”.

No nije prvi put da je došlo do nestašice. “Naši pacijenti su navikli na to, mi ga svaki dan redovito naručujemo, no dolaze nam povremeno vrlo male količine, nedovoljne za potražnju”, nadodala je Špekuljak Orlov.

Veliki su problem upravo korisnici koji ga zloupotrebljavaju. “Zaista je u pitanju dobar, potentan lijek, sad se vidi da će uspješno djelovati i na druge bolesti i vrlo brzo su vidljivi rezultati”, rekla je Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

No to nije jedini razlog povremenog nestanka lijeka. “Morate biti svjesni da je i rat u Ukrajini, s jedne strane otežan transport iz Kine i ostalih zemalja. U tim zemljama nije samo proizvodnja aktivne substance, imate i štrcaljke, imate i igle”, nadodao je Rahelić.

Dostupnost lijeka onima koji ga ne trebaju ipak bi se trebala regulirati. “Ako imamo dobru volju uvijek je moguće da se ide sa preporukom koju liječnici, koju specijalisti mogu prepisivati, kojim osobama dakle strogo prema indikacijama”, rekla je Mach.

S Ozempicom ili bez, pacijenti ne bi trebali biti u panici jer Rahelić tvrdi da osobe sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj ni u jednom trenutku nisu bile zakinute i da su uvijek imale alternativu za liječenje šećerne bolesti.

“Zaista ima i drugih semaglutida, dakle nije u pitanju samo Ozempic. Mi smo komotni pa nam je ovo puno bolje uzimati, jednom tjedno si dati injekciju nego piti lijek svaki dan”, zaključila je Špekuljak Orlov.

Kako god bilo, pacijenti će u Hrvatskoj uvijek imati sigurnu alternativu.

