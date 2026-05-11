Vlada odbila SDP-ov prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti: "Već smo počeli..."

Vlada je Hrvatskom saboru predložila da ne prihvati SDP-ov prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima bi se zabranila prodaja i posluživanje energetskih pića maloljetnicima, navodeći u mišljenju upućenom Saboru da je već počela postupak reguliranja toga problema.
SDP je 23. siječnja u saborsku proceduru uputio izmjene zakona kojima predlaže zabranu prodaje i posluživanja energetskih pića maloljetnicima radi zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjenja rizika od rizičnih ponašanja povezanih s pretjeranom konzumacijom kofeina i stimulansa.
Vlada je o tome u ponedjeljak s telefonske sjednice uputila mišljenje u kojem predlaže Saboru da ne prihvati SDP-ov prijedlog.
"Naime, o Nacrtu novog i cjelovitog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim je propisana zabrana usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina trenutačno je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću", objašnjavaju Banski dvori.
Ista zabrana predviđena je tim Nacrtom prijedloga, dodaju iz Vlade, i za iznajmljivače, ugostitelje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali i druge pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike koji su sudionici proslava i manifestacija koje na tim događanjima pružaju ugostiteljske usluge.
Navode da je predviđena i ovlast policije za nadzor nad provedbom te prekršajne odredbe, a propisana je i definicija onoga što se smatra energetskim pićem, kao i obveza turističkog inspektora o obveznom podnošenju optužnog prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka, izdavanju prekršajnog naloga ili naplati kazne na mjestu prekršaja.
Time je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina propisano na cjelovitiji i precizniji način, ističe Vlada u mišljenju upućenom Saboru.
