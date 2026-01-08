Vlada predložila guvernera Vujčića za poziciju potpredsjednika ESB-a. Na njegovu inicijativu

"Na inicijativu Vujčića, Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice predložila njegovu kandidaturu. Mislim da je to svojevrsno priznanje i osobno za Vujčića, ali isto tako i za politiku Vlade u suradnji s HNB-om, pogotovo ako govorimo o ulasku u eurozonu, dakle sve ono što je napravljeno u relativno kratkom roku. I sigurno bi bilo dobro, svojevrsna nagrada i priznanje, a rekao bih i podizanje ugleda Republike Hrvatske, da Vujčić u tome i uspije. Puna podrška", poručio je Habijan.