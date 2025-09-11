"Čak je 18.300 građana upisalo tromjesečne trezorce, za sada je ukupno upisani iznos dosegnuo skoro 850 milijuna eura, što znači da su izdanja državnih vrijednosnica, a podsjećam dosad su bile tri narodne obveznice i 13 trezorskih zapisa, i dalje itekako atraktivan instrument za aktiviranje štednje hrvatskih građana, koja se iz komercijalnih banaka ulaže u državne vrijednosnice, a riječ je i o dinamiziranju tržišta kapitala", kazao je Plenković u uvodu sjednice Vlade.