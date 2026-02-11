Vlada proglasila tjedan Hrvata

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u srijedu ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću na doprinosu, postignućima i iskoracima u tom "velikom i zahtjevnom resoru."
"Početkom ovoga tjedna dogovorili smo se da Piletić nastavi rad u Saboru", podsjetio je u uvodnom govoru premijer Andrej Plenković i poručio: "Zahvaljujem mu na doprinosu i radu i nizu postignuća u ovom zahtjevom resoru." Na Piletićevo mjesto zasjest će dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.
Vlada je u Sabor uputila prijedloge izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o javnoj nabavi kako bi se uskladili s EU zakonodavstvom.
Cilj izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti je učinkovitije sprječavanje sekundarne migracije, pri čemu su ključne novine, između ostalog, uvođenje mogućnosti ograničenja slobode kretanja i zadržavanja tražitelja azila, kao i dubinske provjere migranata, a predviđa se i ustrojavanje novih centara za osobe u postupku azila.
Izmjenama Zakona o javnoj nabavi podižu se pragovi za jednostavne nabave za 24 posto zbog usklađivanja s inflacijom, čime se, navode u Ministarstvu gospodarstva, olakšava provedba manjih nabava, preciznije se definira koji će se gospodarski subjekti ubuduće morati isključiti iz postupka javne nabave te jasnije određuje pojam "neprihvatljive ponude".
Proglašen Tjedan Hrvata
Kako piše Dnevnik, Vlada je usvojila i Prijedlog programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini, kao i odluku o proglašenju "Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske", a čeka se i da prihvati pokroviteljstvo Vlade nad obilježavanjem 35. godišnjice početka Domovinskog rata.
"Cilj je razvijati zajedništvo", kazao je, između ostalog, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a Tjedan Hrvata održavat će se u posljednjem tjednu svibnja.
Također je čestitao hrvatskoj futsal reprezentaciji na bronci na Europskom prvenstvu, istaknuvši kako je riječ o sjajnom uspjehu te da će Ministarstvo turizma i sporta putem Hrvatskog olimpijskog odbora osigurati sredstva za nagradu sportašima.
