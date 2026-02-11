Vlada proglasila tjedan Hrvata

Kako piše Dnevnik, Vlada je usvojila i Prijedlog programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini, kao i odluku o proglašenju "Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske", a čeka se i da prihvati pokroviteljstvo Vlade nad obilježavanjem 35. godišnjice početka Domovinskog rata.