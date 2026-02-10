Klauški: Milanović šuti kad treba kontrirati Plenkoviću, ali se gura za lidera kad ljevica raste

Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je novinar 24sata Tomislav Klauški. Razgovarali su o najavama da će se na sljedećim parlamentarnim izborima pojaviti predsjednik Zoran Milanović sa svojom listom
Oglas
"Kod Zorana Milanovića ne znamo koje su njegove namjere i želje. Nije jasno želi li biti jako aktivan na političkoj sceni ili želi da ga se ostavi na miru. On se zapravo sad nema za što boriti jer je glasove za oba mandata dobio da bude protuteža Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Ipak on to vrlo često nije bio ili je protuteža bio na temama koje nisu nužno bile produktivne ili nisu nužno bile usklađene s očekivanjima lijevog političkog spektra", rekao je Klauški.
Hoće li Milanović oduzeti glasove ljevici?
Kaže da se potencijalna Milanovićeva lista može gledati s dvije strane: dolazi u trenutku kad su se SDP i Možemo pohvalili da zajedno u anketama imaju više potpore nego HDZ, a upravo je zbog njegova ulaska u izbornu kampanju na prošlim parlamentarnim izborima pukla suradnja između Možemo i SDP-a.
Klauški nije uvjeren da će Milanović krenuti u sastavljanje svoje izborne liste i pripremanje kampanje, ali ako se to dogodi, pitanje je kome namjerava konkurirati i u kojim izbornim jedinicama.
"Hoće li se pojaviti u desnim jedinicama, u slavonskim gdje je HDZ jak ili će konkurirati SDP-u i Možemo pa im oduzimati glasove. I gdje će svi ti glasovi na kraju završiti - na hrpi ljevice ili će propasti?", pita se Klauški.
Naglasio je i da Milanović onemogućava Siniši Hajdašu Dončiću da se profilira kao lider, a ionako mu svi govore da to nije. Titulu lidera ljevice, prema Klauškom zaslužuje Tomislav Tomašević.
"Zoran Milanović uporno šuti kad treba kontrirati HDZ-u i Plenkoviću, ali čim ljevi raste, gura se za lidera", upozorio je Klauški.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas