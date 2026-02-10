Klauški: Milanović šuti kad treba kontrirati Plenkoviću, ali se gura za lidera kad ljevica raste

"Kod Zorana Milanovića ne znamo koje su njegove namjere i želje. Nije jasno želi li biti jako aktivan na političkoj sceni ili želi da ga se ostavi na miru. On se zapravo sad nema za što boriti jer je glasove za oba mandata dobio da bude protuteža Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Ipak on to vrlo često nije bio ili je protuteža bio na temama koje nisu nužno bile produktivne ili nisu nužno bile usklađene s očekivanjima lijevog političkog spektra", rekao je Klauški.