Vlada razriješila Truta: Više nije ravnatelj Civilne zaštite. Poznato i tko će biti umjesto njega

Hina
04. ruj. 2025. 16:55
Neva Zganec/PIXSELL

Vlada je, na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak, razriješila ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Damira Truta zbog isteka mandata, a Nevenu Karasu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja, do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.

Kako se navodi u Vladinu priopćenju, Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju, do imenovanja ravnatelja te Uprave, a najduže do šest mjeseci. 

Također, kada je riječ o kadrovskim pitanjima, Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.

Maja Lebarović imenovana je tajnicom Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.

Damir Trut

