"Vladarski potez" Ive Rinčić: Dijelu djelatnika ograničen pristup uredu gradonačelnice

Zbog nedavnog incidenta, otuđivanja robe manje vrijednosti iz ureda gradonačelnice, provodimo internu provjeru, kažu u Gradu Rijeci
Nova riječka vlast na čelu s gradonačelnicom Ivom Rinčić obećala je da će imati kvalitetniji odnos prema zaposlenicima riječke gradske uprave, a zbog obračunavanja s radnicima Rijeka plusa i zbog izgubljenog spora u vezi s pravom na štrajk smijenjen je direktor Rijeka plusa Željko Smojver.
»Vladarski potez«
U redakciju Novog lista stigla je obavijest u kojoj se upozorava da Rinčić nije dosljedna kada je riječ o međuljudskim odnosima.
»Molim vas da malo istražite pouzdanu informaciju i postavite direktni upit prema uredu gradonačelnice Ive Rinčić zbog čega je od nedavno zabranjen pristup svim zaposlenim domarima i vozačima Grada Rijeke fizički pristup na prvi kat gdje je i ured same gradonačelnice. Zar nije upravo sama Iva Rinčić otpustila direktora Rijeka plusa radi obračunavanja s radnicima i tvrdila da je potrebno s radnicima uspostaviti suradnju? Je li ispravan način i koji je razlog da se najniže rangiranim zaposlenima zabrani pristup prvom katu zgrade bez prethodne najave i koji je razlog za takav vladarski potez«, navedeno je.
Neformalna odluka
U Gradu Rijeci naglašavaju da ne postoji nikakva formalna odluka Grada Rijeke kojom bi se nekome zabranjivao pristup bilo kojem radnom prostoru u zgradi.
"Međutim, zbog nedavnog incidenta – otuđivanja robe manje vrijednosti iz prostora Ureda gradonačelnice – trenutačno provodimo internu provjeru svih okolnosti. U skladu s tim, podnesena je prijava Etičkom povjereniku zbog sumnje na nepoštovanje Etičkog kodeksa. Do okončanja tog postupka, užem krugu djelatnika koji su u vrijeme incidenta boravili u Uredu gradonačelnice, privremeno je naloženo da u te prostorije mogu ulaziti uz prethodnu najavu ili po pozivu, radi obavljanja redovnih radnih zadataka.
Iako je riječ o manjoj materijalnoj šteti, ovim je činom narušeno povjerenje unutar gradske uprave. Nova gradska vlast teži izgradnji odnosa temeljenih na međusobnom poštovanju, suradnji i povjerenju, pri čemu svatko ima jednake prilike, a rezultati su ključni. Ovaj je incident, nažalost, doveo to povjerenje u pitanje. Po zaprimanju zapisnika Etičkog povjerenika, Grad Rijeka će donijeti daljnje odgovarajuće zaključke i poduzeti potrebne korake", navedeno je u odgovoru Grada Rijeke Novom listu.
