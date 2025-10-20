"Vladarski potez" Ive Rinčić: Dijelu djelatnika ograničen pristup uredu gradonačelnice

»Molim vas da malo istražite pouzdanu informaciju i postavite direktni upit prema uredu gradonačelnice Ive Rinčić zbog čega je od nedavno zabranjen pristup svim zaposlenim domarima i vozačima Grada Rijeke fizički pristup na prvi kat gdje je i ured same gradonačelnice. Zar nije upravo sama Iva Rinčić otpustila direktora Rijeka plusa radi obračunavanja s radnicima i tvrdila da je potrebno s radnicima uspostaviti suradnju? Je li ispravan način i koji je razlog da se najniže rangiranim zaposlenima zabrani pristup prvom katu zgrade bez prethodne najave i koji je razlog za takav vladarski potez«, navedeno je.