afrička svinjska kuga

Vlajčić dogovorio novi plan za prevenciju virusa: "Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom"

N1 Info
15. svi. 2026. 20:29
David Vlajčić
Kopački rit dobit će ogradu koja bi trebala spriječiti migraciju divljih svinja po Baranji i tako zaustaviti širenje afričke svinjske kuge. Dogovoreno je to na sastanku ministra poljoprivrede s predstavnicima Javne ustanove, Hrvatskih šuma, lovaca, veterinara i lokalnih vlasti u Zlatnoj Gredi.

Od početka godine virus je potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, pojave kod domaćih životinja za sada nema, ali se radi na prevenciji. Iako je područje zaštićeno, odstrel divljih svinja provodi se i u Kopačkom ritu.

"Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom 53 kilometra, posljednjih 9 kilometara je upravo izgrađeno i uskoro će biti gotovo", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, javlja Dnevnik.hr.

"Na 7 tisuća hektara koje je poplavno područje, dakle mi vršimo nadziranje i monitoring i možemo reći da su unutar tog područja u prošloj godini odstranjene 53 svinje, a od toga je bilo pet pozitivnih", rekao je Ivo Bašić, ravnatelj JU PP Kopački rit.

