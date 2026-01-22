Ponovno se pojavila afrička svinjska kuga. Jeckov: "Propust Ministarstva"

„Još se nismo oporavili ni od zadnje epizode u Osječko-baranjskoj županiji kada je na beljskoj farmi Sokolovac eutanazirano oko deset tisuća svinja, što je jedna od najvećih eutanazija svinja u našoj zemlji, po kojoj će trenutačni ministar iz Domovinskog pokreta ostati zapamćen. Nesumnjivo će ostati zapamćen jer je donio odluku o najmasovnijoj eutanaziji svinja u povijesti naše zemlje temeljem samo jedne jedine analize što cijeli proces čini dodatno suspektnim i traži propitivanje kako političke, tako i zapovjedne odgovornosti najodgovornijih u Ministarstvu poljoprivrede”, ocijenila je zastupnica.