Afrička svinjska kuga potvrđena na 53 objekta sa svinjama u dvije županije

Kako ističu, na zaraženim te na svim epidemiološki povezanim objektima provode se mjere neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja te bolesti, a s obzirom na ozbiljnost situacije i utvrđene nepravilnosti u držanju svinja (ilegalni ili neregistriran promet, manjkave mjere biosigurnosti) 10. listopada donesena je i nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Zbog širenja afričke svinjske kuge kontinuirano se ažuriraju i područja zona ograničenja I, II i III, te se na svim područjima novog izbijanja određuju dodatno i zone zaštite i zone nadziranja.