Posljedice afričke svinjske kuge: "Hoće li biti mesa na stolu? Ovisi o džepu, ne o kugi"

Još jedan dan eutanazije svinja na farmi Sokolovac je iza nas, a čeka nas još barem desetak, kako kažu iz Državnog inspektorata. Dva nova slučaja afričke svinjske kuge potvrđena su u naselju Sveti Đurađ te gradu Donji Miholjac u kojima se nalazi dvadesetak svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se ozbiljno bave ovim problemom te još jednom apelira na pridržavanje svih mjera.