Građani podijeljenog mišljenja
Posljedice afričke svinjske kuge: "Hoće li biti mesa na stolu? Ovisi o džepu, ne o kugi"
U Slavoniji traje borba protiv virusa afričke svinjske kuge. Nastavlja se eutanazija svinja na velikim farmama koja je započela jučer. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio kako se čini sve što može, a da mjere neće biti učinkovite ako se svi skupa ne pridržavaju pravila.
Još jedan dan eutanazije svinja na farmi Sokolovac je iza nas, a čeka nas još barem desetak, kako kažu iz Državnog inspektorata. Dva nova slučaja afričke svinjske kuge potvrđena su u naselju Sveti Đurađ te gradu Donji Miholjac u kojima se nalazi dvadesetak svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se ozbiljno bave ovim problemom te još jednom apelira na pridržavanje svih mjera.
"Sveti Đurađ i Donji Miholjac, dvadesetak svinja. Sve intrigira kako se probila kuga do Belja. Počeli smo se ozbiljno baviti time, novac je osiguran, nije nam u interesu bacati novac i paliti ga na ovakve priče. Želimo sve stavit pod kontrolom i promovirati domaće proizvode", kazao je ministar.
Unatoč brojnim apelima i pojačanim mjerama, neki se i dalje ne pridržavaju istih:
"Napravljeno je 400-tinjak nadzora, a u 104 smo utvrdili nepravilnosti, nešto više od 25% - što ilegalne životinje, što nepridržavanje mjera", poručio je Andrija Mikulić iz Državnog inspektorata.
Stručnjaci upozoravaju - virus može preživjeti u mesu i po nekoliko godina, a za širenje zaraze većinom je kriv ljudski faktor.
Mnogima bitno pitanje je i svinjokolja. Ovlašteni agronom Krešimir Kuterovac smatra da se može održati, ali uz određene prilagodbe.
"Nažalost, našim proizvođačima na malim farmama je to nekakav način života. Teško se odriču svog tradicijskog načina života, očekuju da će ih kuga zaobići...To nam se vraća se kao bumerang. Nisu u stanju boriti se sa svinjskom kugom", kaže Kuterovac.
"Morat ćemo mijenjati nabavu sirovine i tako nastaviti ono što je nama Slavoncima bitno", dodao je.
Građani su pak podijeljenog mišljenja.
"Puno ste me pitali. Nije me strah, ne daj Bože nikome, je l' tako. Hoće li biti mesa na stolu? Ovisi o džepu ne o kugi", kaže nam Tihomir.
"Pa nemam neki komentar. Meso kupujem na pijaci u trgovinama, mislim da je to sigurno i provjereno", kaže Josip.
"Postoji strah, sigurno da postoji. Nadamo se da neće, da će se zaustaviti iako je strašno. Ovo područje ovisi o svinjogojstvu. Nadamo se da će se zaustaviti", dodaje Eva.
"Normalno da postoji. Postoji strah da ljudi neće imati, biti gladni. Drugo, to je zarazna bolest. Istina, ne može na ljude djelovati, ali opet postoji strah. To je jedna ekonomska katastrofa", kaže Ivana.
Borba s afričkom svinjskom kugom uvelike ovisi o ljudskom faktoru i zahtjeva angažman cijelog društva. Upravo iz tog razloga, mjerodavni poručuju: pridržavajmo se svih propisanih mjera.
