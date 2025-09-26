Ministarstvo poljoprivrede objavilo najnovije upute oko afričke svinjske kuge

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazio opasne zarazne bolesti svinja. Također, objavljeno je novo Rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja koje se donosi zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama na području grada Donji Miholjac i naselja Grabovac, Općina Čeminac.