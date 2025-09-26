Ministarstvo poljoprivrede objavilo najnovije upute oko afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva objavilo je službeno priopćenje oko najnovije epidemiološke situacije vezane za afričku svinjsku kugu. Prenosimo ga u cijelosti.
Zaključno s danom 26. rujna 2025. godine potvrđeno je ukupno 42 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
Najviše izbijanja zabilježeno je u Osječko-baranjskoj županiji, njih 33, od kojih je danas novo izbijanje potvrđeno na užem području grada Donji Miholjac. U Osječko-baranjskoj županiji najviše izbijanja potvrđeno je u Općini Erdut - njih 10, koju slijede grad Donji Miholjac i Općina Bilje s po 6 izbijanja.
Istovremeno, afrička svinjska kuga javlja se i u divljih svinja te je s danom 26. rujna 2025. godine potvrđen 41 slučaj afričke svinjske kuge u divljih svinja, najviše na području Općina Bilje i Erdut.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo Rješenje kojim se određuju naselja, gradovi i Općine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske kao zone zaštite i nadziranja.
Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazio opasne zarazne bolesti svinja. Također, objavljeno je novo Rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja koje se donosi zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama na području grada Donji Miholjac i naselja Grabovac, Općina Čeminac.
Zone ograničenja koje su trenutno na snazi možete vidjeti na poveznici.
Ministarstvo ponovno naglašava potrebu dosljedne i stroge primjene propisanih mjera biosigurnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu što uključuje obavljanje svih dnevnih aktivnosti na objektima sa životinjama, premještanje životinja, unos hrane te ulazak vozila i ljudi u krug objekta, vođenje evidencija te odgovarajuće korištenje opreme i pribora.
Poseban oprez nužan je tijekom obavljanja poljoprivrednih i šumskih radova u zahvaćenom području kada je nužna stroga primjena pranja, čišćenja i dezinfekcije prije povratka u objekt te korištenje zaštitne obuće i odjeće prilikom boravka u objektu.
U organizaciji i primjeni biosigurnosnih mjera najznačajniju ulogu imaju sami subjekti čija je osnovna zadaća i odgovornost na vlastitim objektima uspostaviti pravilne i odgovarajuće mjere te kontrolirati da se iste dosljedno i primjenjuju.
Uz primjenu biosigurnosnih mjera ključno je svakodnevno promatrati životinje te prepoznati odstupanja u proizvodnji i njihovu zdravlju, a potom svako odstupanje žurno i bez odgađanja prijaviti veterinaru.
Osnovna svrha rane prijave promjena u zdravlju i proizvodnim karakteristikama u uzgoju svinja ima za cilj rano otkrivanje bolesti, žurno poduzimanje mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti kao i umanjenje neželjenih ekonomskih posljedica za proizvođače, potrošače i gospodarstvo općenito.
