Vlajčić produljuje rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta

Podsjetimo, krajem prosinca objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kojim je rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta ili Izjave o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu produljen do 31. siječnja 2026. godine. Ako se dokazi o vlasništvu ili posjedu ili Izjava ne dostave do tog roka, zemljište će biti brisano iz ARKOD-a, a poljoprivrednik će imati obvezu povrata sredstava potpore dobivenih na osnovu poljoprivrednog zemljišta koje je izbrisano. Sada je taj rok produljen do 15. svibnja.