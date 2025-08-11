Vlasnica staračkog doma uhićena zbog sumnje na trgovine ljudima: Zlostavljala strane radnice?

"Sumnja se da ih je zaključavala i zabranila bilo kakav kontakt s drugim osobama na mjestima gdje su radile ili u smještaju u kojem su boravile, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kada bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine", dodaje PUZ.