U dva zdenca kod odlagališta pronađen PFAS, Balen: "Redovito sam u Gospiću i pijem vodu iz slavine"

"To su 'big bag' vreće, njih 300 - 650 tona neopasnog otpada. Tu je donesena interventna mjera Vlade gdje su zadužene cementare. Fond je tu provedbeno tijelo. Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i kroz nekoliko dana se kreće s tim odvozom. Rok je maksimalno 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze", rekao je Balen.