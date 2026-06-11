Vojković: "DORH voli kamere, voli ujutro upasti u kuće, vole napraviti show"

"Da USKOK ide za svaku sumnju u malu nabavu uhititi, onda nijedan načelnik u Hrvatskoj ne bi spavao, pola bi spavalo odjeveno, pola ne bi, navečer bi se brijali da ih ujutro ne hvataju neobrijane. Čovjek je već godinu dana znao da je protiv njega podnesena prijava, mogao je izbrisati materijale. Upalo mu se u kući kao da će tamo nešto naći. Mogli su se lijepo javiti i reći uzet ćemo papire, ne radi se show", rekao je.