Upad u kuću Šimunića
Vojković: "DORH voli kamere, voli ujutro upasti u kuće, vole napraviti show"
Novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je komentirao aktualnosti.
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Goran Vojković komentirao je postavljanje Ivana Turudića na čelo DORH-a i upad USKOK-a u dom gradonačelnik Oroslavja Viktora Šimunića: "Lagao je pred javnosti o osobnom odnosu s drugom osobom, zašto bismo mi toj osobi bilo što vjerovali. Ako glavni državni odvjetnik nije osoba od povjerenja, imamo pravo reći ako je onda lagao, zašto ne bi i sada."
"DORH voli kamere"
"DORH voli kamere, voli ujutro upasti, pokupiti dokaze i na kraju često ne bude ništa od toga, vole napraviti show i to je njihov način rada", dodao je.
"Da USKOK ide za svaku sumnju u malu nabavu uhititi, onda nijedan načelnik u Hrvatskoj ne bi spavao, pola bi spavalo odjeveno, pola ne bi, navečer bi se brijali da ih ujutro ne hvataju neobrijane. Čovjek je već godinu dana znao da je protiv njega podnesena prijava, mogao je izbrisati materijale. Upalo mu se u kući kao da će tamo nešto naći. Mogli su se lijepo javiti i reći uzet ćemo papire, ne radi se show", rekao je.
Vojković navodi da USKOK želi stvoriti dojam da se nešto radi i sliku o objektivnosti: "U ovakvoj situaciji upadati čovjeku u 6:30, uzimati računala, osobi koja je počela pričati o kriminalu je sumnjivo. Postoji opravdana sumnja da se išao napraviti pritisak."
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