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Počinje povijesni Mundijal! Sve što trebate znati o rasporedu, protivnicima i zvijezdama SP-a
Danas počinje nogometno ludilo, koje svake četiri godine zahvati cijelu svjetsku populaciju, bili oni ljubitelji "najvažnije sporedne stvari na svijetu" cijelo vrijeme ili samo za trajanja Svjetskog prvenstva.
Mjesecima već traju pripreme, uzbuđenje i buka navijača i simpatizera reprezentacija koje su se plasirale na Mundijal, dok stanovnici zemalja koje se nisu plasirale biraju za koju će reprezentaciju navijati u idućih nešto više od mjesec dana.
Po prvi put u gotovo stogodišnjoj povijesti turnira, Svjetsko će prvenstvo zajednički organizirati tri zemlje - Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. U SAD-u nogomet nazivaju soccer, jer je termin football već "rezerviran" za jedan od njihovih najjačih nacionalnih sportova, kojeg mi, pak, nazivamo "američkim nogometom".
Prva utakmica počinje večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu, a u Mexico Cityju snage će odmjeriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Mundijal završava 19. srpnja velikim finalom na stadionu Met Life, koji je udaljen oko osam kilometara od New Yorka.
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Za one koji nogomet i Svjetska prvenstva prate tek povremeno, ili za one koji tek upoznaju čari ovog sporta, donosimo sve što trebate znati:
Svjetsko prvenstvo održava se svake četiri godine. Ovogodišnji turnir najveći je ikad, s 48 zemalja koje se natječu. Koristeći svjetske rang-liste, momčadi su izvučene u 12 skupina od po četiri zemlje.
Dvije najbolje momčadi u svakoj skupini automatski prolaze u sljedeću fazu - koja je poznata kao runda od 32. Ostatak kruga od 32 momčadi čine momčadi koje su zauzele treće mjesto u grupnoj fazi i imale najbolje ukupne rezultate. U ovoj fazi ispada šesnaest momčadi.
U grupnoj fazi nema izvođenja jedanaesteraca za određivanje pobjednika utakmice. No, u eliminacijskoj fazi, ako utakmica završi neriješenim rezultatom, igra se dodatnih 30 minuta. Ako i dalje nema pobjednika, izvode se jedanaesterci.
Koji su gradovi domaćini u svakoj zemlji?
Meksiko: Guadalajara, Monterrey i Mexico City
Kanada: Toronto i Vancouver
SAD: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, područje zaljeva San Francisca i Seattle
Tko su favoriti?
Dvostruki pobjednici Francuska i prvaci iz 2010. Španjolska dvije su momčadi koje su najveći favoriti.
Francuska ima momčad punu zvijezda koje "haraju" europskim nogometom, a Španjolska će se oslanjati na mlade talente poput 18-godišnjeg Laminea Yamala da ih dovede do drugog velikog trofeja u dvije godine.
Engleska, nakon dva uzastopna poraza u finalima dvaju Europskih prvenstava, također ima priliku. A tu su i, naravno, tradicionalni favoriti Brazil, najuspješnija zemlja na turniru. Oni traže svoj šesti svjetski naslov, koji bi im bio prvi od 2002. godine.
Koje igrače treba pratiti?
Očekuje se da će Kylian Mbappé i Yamal biti među najuzbudljivijim igračima koje treba pratiti ovog ljeta. Mbappé nastupa na svom trećem Svjetskom prvenstvu za Francusku i doveo je Les Bleus do dva uzastopna finala. Slavio je 2018. godine u Rusiji, i to u finalu protiv Hrvatske, dok je u Kataru 2022. godine bolja bila Argentina, nakon jedanaesteraca.
Španjolac Yamal predstavlja novu generaciju talenata i predviđa se da će postati jedna od najvećih nogometnih zvijezda u budućnosti.
S puno pozornosti pratit će se i Argentinac Leo Messi, kao i Portugalac Cristiano Ronaldo, čije je rivalstvo dominiralo nogometom posljednja dva desetljeća. Messi će kasnije u lipnju napuniti 39 godina, a Ronaldo ima 41 godinu, i ovo će vjerojatno biti njihov posljednji veliki turnir prije umirovljenja.
Drugi na koje treba obratiti pozornost su brazilski playmakeri Neymar i Vinícius Júnior, Englez Jude Bellingham, Amerikanac Christian Pulisic, Kanađanin Alphonso Davies, Južnokorejac Son Heung-min, Ganac Antoine Semenyo i njegov suigrač iz Manchester Cityja Erling Haaland iz Norveške, koji je postigao najviše golova u tri od posljednje četiri sezone engleske Premier lige.
Tko debitira na Svjetskom prvenstvu?
Prošireni format ovog Svjetskog prvenstva omogućio je sudjelovanje većem broju zemalja. Također je osigurao da ćemo vidjeti neke nacije koje nikada prije nisu bile na najvećoj nogometnoj pozornici.
Curaçao, sa samo 156 000 stanovnika, imat će povijesni debi kao najmanja nacija koja se ikada kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, pobijedivši rekord koji je 2018. postavio Island.
Još jedan mali otok koji će se premijerno predstaviti je Zelenortski Otoci. S populacijom od oko 500 000 ljudi, treća su najmanja zemlja koja je ikada stigla na Svjetsko prvenstvo, piše BBC.
Jordan je nedavno imao nogometne uspjehe koji su kulminirali njihovim prvim plasmanom na Svjetsko prvenstvo. Njihov izbornik, Jamal Sellami, koji je porijeklom iz Maroka, dobio je jordansko državljanstvo od kralja Abdullaha II..
Uzbekistan je posljednji debitant, ali imat će vrijedno iskustvo u momčadi zahvaljujući izborniku Fabiu Cannavaru, bivšem treneru zagrebačkog Dinama, koji je kao igrač bio na četiri Svjetska prvenstva i kao kapetan predvodio Italiju do pobjede na turniru 2006. godine.
Koje utakmice kriju zanimljive priče?
Nogomet nije samo sport. Neke od utakmica nose političke i povijesne priče.
Kad se 16. lipnja sastanu Francuska i Senegal, to će se dogoditi s kolonijalnom poviješću koja je definirala odnos između dvije nacije. Senegal je prethodno izazvao iznenađenje na Svjetskom prvenstvu 2002. godine kada su pobijedili Francusku, tadašnje aktualne prvake.
Gana i Engleska, koje također imaju bivše kolonijalne veze, igrat će u Philadelphiji 23. lipnja.
Iran i Egipat igrat će u Seattleu u utakmici koja je lokalno nazvana "Pride" u čast gradske LGBT zajednice, što je navelo nogometne saveze obje nacije da formalno prigovore FIFA-i. Kako će se dvije nacije snaći na događaju pomno će se pratiti jer su istospolni odnosi kriminalizirani u obje zemlje.
Iran također dolazi na turnir usred rata sa suorganizatorom SAD-a. Zbog ograničenja ulaska u zemlju, iranski je savez morao preseliti bazu svoje reprezentacije iz američke savezne države Arizone u meksičku Tijuanu, smještenu južno od San Diega. Reprezentativci Irana i stručni stožer tako će morati putovati u SAD za svaku svoju utakmicu u grupnoj fazi.
Haiti se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put od 1974. godine i igrat će protiv Škotske, koja se također vraća nakon 28 godina.
Kad i gdje igra Hrvatska?
Reprezentacija Hrvatske predvođena izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem, na posljednja je dva Svjetska prvenstva osvajala medalje. U Rusiji 2018. godine "Vatreni" su se okitili srebrom, dok su u Katru 2022. godine došli do bronce.
Hrvatska je smještena u skupinu L sa starim "znancima" Englezima, Panamom i Ganom. Turnir će otvoriti 17. lipnja u 22 sata protiv Engleza na stadionu AT&T, domu Dallas Cowboysa.
Iduća utakmica je 24, lipnja od 1 sat nakon ponoći po hrvatskom vremenu. Protivnik je Panama, a utakmica se igra na stadionu BMO Field u Torontu.
Posljednja utakmica u skupini je protiv Gane 27. lipnja od 23 sata po hrvatskom vremenu. Susret se igra u Philadephiji, na stadionu Lincoln Financial Field.
Hrvatska je u specifičnoj situaciji jer skupina L već unaprijed zna dva od tri moguća križanja. Ako završi druga, igrat će protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine K, u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan i DR Kongo.
Ako Hrvatska završi treća i prođe dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi, čeka je još teži scenarij: protivnik bi joj bio pobjednik skupine K, a najveći favorit za tu poziciju je Portugal.
U slučaju da "Vatreni" osvoje skupinu, u šesnaestini finala trebali bi igrati protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija iz skupina E, H, I, J ili K, ovisno o raspletu ostalih grupa.
Kad i gdje igra Bosna i Hercegovina?
S posebnom pozornošću brojni će hrvatski navijači pratiti i utakmice Bosne i Hercegovine.
Našim je susjedima ovo prvo Svjetsko prvenstvo nakon nakon 12 godina, a izborili su ga nakon velike drame u Zenici, gdje su na penale izbacili velikog favorita Italiju, koja je pak ostala bez plasmana na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo.
BiH se nalazi u skupini B, gdje su i domaćin Kanada, Katar i Švicarska.
Prvu će utakmicu naši susjedi odigrati protiv Kanade u petak od 21 sat. Utakmica se igra u Torontu, na BMO Fieldu, gdje će igrati i Hrvatska.
Sijedi im susret protiv Švicarske 18. lipnja u 21 sat na Sofi stadionu u Los Angelesu, a posljednju utakmicu u grupnoj fazi odigrat će protiv Katara 24. lipnja od 21 sat na stadionu Lumen Field u Seattleu.
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