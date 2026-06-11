Počinje povijesni Mundijal! Sve što trebate znati o rasporedu, protivnicima i zvijezdama SP-a

Očekuje se da će Kylian Mbappé i Yamal biti među najuzbudljivijim igračima koje treba pratiti ovog ljeta. Mbappé nastupa na svom trećem Svjetskom prvenstvu za Francusku i doveo je Les Bleus do dva uzastopna finala. Slavio je 2018. godine u Rusiji, i to u finalu protiv Hrvatske, dok je u Kataru 2022. godine bolja bila Argentina, nakon jedanaesteraca.